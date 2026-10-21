Avalancha en la cordillera: cortaron el Paso Cristo Redentor y suspendieron el tránsito a Chile

Una avalancha registrada en el cobertizo N.º 5, conocido como Los Japoneses, obstruyó la circulación en la ruta internacional. El corte preventivo se dispuso tanto en Las Cuevas como del lado chileno.

El Paso Internacional Cristo Redentor volvió a quedar cerrado este miércoles luego de que se produjera una avalancha en la alta montaña, a la altura del cobertizo N.º 5, conocido como Los Japoneses, en medio de los caracoles de la ruta que conecta Mendoza con Chile.

La novedad se conoció después de que se habilitara parcialmente el corredor internacional para el tránsito de camiones. Sin embargo, el desprendimiento de material obligó a interrumpir nuevamente la circulación por razones de seguridad.

Según informó Pablo Tijeras, coordinador de la Guardia Urbana Municipal de Las Heras, el aviso llegó cerca de las 12.40 desde el lado chileno hacia las autoridades argentinas. A partir de esa comunicación, se dispuso un corte preventivo en ambos extremos del paso fronterizo.

Dónde se produjo la avalancha en el Paso Cristo Redentor

El incidente ocurrió en el sector del cobertizo N.º 5, denominado Los Japoneses, ubicado en la zona de los caracoles trasandinos, sobre el trazado que conduce al complejo fronterizo Los Libertadores, en Chile.

La caída de material dejó obstruida la circulación, por lo que las autoridades resolvieron suspender el tránsito hasta nuevo aviso. La medida alcanza tanto al sector de Las Cuevas, del lado argentino, como al territorio chileno.

Hasta el último reporte disponible, no había información confirmada sobre vehículos dañados ni personas heridas como consecuencia de la avalancha. Las autoridades aguardaban el relevamiento de los equipos que se trasladaron hasta el sector afectado.

La prioridad es verificar el estado de la infraestructura y las condiciones de seguridad antes de permitir que se reanude la circulación por el corredor internacional.

El Paso Cristo Redentor quedó cerrado hasta nuevo aviso

El corte se produjo poco después de que se anunciara una habilitación parcial para camiones, en el marco de la operatoria escalonada prevista para normalizar el tránsito entre Argentina y Chile.

Con la nueva avalancha, la circulación quedó suspendida hasta nuevo aviso. La reapertura dependerá de la evaluación que realicen los equipos técnicos y de que estén dadas las condiciones para transitar de manera segura.