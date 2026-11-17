El Volkswagen Gol y el Chevrolet Corsa se mantienen entre los vehículos usados más buscados del mercado argentino. Según los valores de referencia de noviembre, un Gol 2016 cuesta desde $8 millones, mientras que un Chevrolet Classic del mismo año supera los $9,8 millones.

El mercado de autos usados registró una nueva caída durante octubre. De acuerdo con los datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), se comercializaron 162.796 vehículos, un 2,10% menos que en el mismo mes de 2025, cuando se habían concretado 166.285 operaciones.

En comparación con septiembre, cuando se vendieron 170.768 unidades, la actividad retrocedió un 4,67%. Además, entre enero y octubre se transfirieron 1.537.248 vehículos, frente a los 1.602.941 del mismo período del año pasado. Esto representa una baja acumulada del 4,10%.

A pesar de este escenario, algunos modelos clásicos continúan entre los preferidos de quienes buscan comprar un vehículo usado, especialmente el Volkswagen Gol y el Chevrolet Corsa.

Cuánto cuesta un Volkswagen Gol 2016 en noviembre de 2026

El Volkswagen Gol volvió a ocupar el primer puesto del ranking de autos usados más vendidos. Durante octubre registró 8.632 transferencias y se mantuvo como el modelo con mayor cantidad de operaciones en el país.

Según los valores de referencia de noviembre, un Volkswagen Gol modelo 2016 tiene los siguientes precios:

Gol 3 puertas 1.4 Power 4G: $8.077.000.

Gol 5 puertas 1.4 Power 4G: $8.705.000.

Los valores varían según la versión y la carrocería del vehículo.

Cuánto cuesta un Chevrolet Corsa 2016

El Chevrolet Corsa también se mantiene entre los modelos con mayor movimiento en el mercado de usados. En octubre, el Corsa y el Classic sumaron 4.473 transferencias, ubicándose en el quinto puesto del ranking nacional.

Para el Chevrolet Classic 2016, una de las versiones comercializadas de este modelo, el valor de referencia informado para noviembre es:

Chevrolet Classic 4 puertas 1.4 LS con aire acondicionado, dirección hidráulica, airbags y ABS: $9.878.000.

Cuáles fueron los 10 autos usados más vendidos en octubre de 2026

El ranking de la Cámara del Comercio Automotor mostró cuáles fueron los modelos con mayor cantidad de transferencias durante octubre:

Volkswagen Gol y Trend: 8.632 unidades. Toyota Hilux: 6.192 unidades. Ford Ranger: 4.523 unidades. Volkswagen Amarok: 4.517 unidades. Chevrolet Corsa y Classic: 4.473 unidades. Peugeot 208: 3.601 unidades. Ford EcoSport: 3.211 unidades. Toyota Corolla: 3.176 unidades. Ford Ka: 2.869 unidades. Fiat Palio: 2.860 unidades.

Volkswagen también lideró el ranking por marcas, con 27.763 vehículos transferidos, equivalente al 17,9% del mercado. Ford quedó segunda, con 21.229 operaciones, y Renault ocupó el tercer lugar, con 18.978.

De esta manera, el Gol y el Corsa continúan entre las alternativas más elegidas del mercado de segunda mano, aunque sus precios dependen de la versión y las características de cada unidad.