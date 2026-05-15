Aumentó por cuarta vez en el año la garrafa: a cuánto se consigue en Mendoza

El precio de la garrafa volvió a subir en plena llegada de las bajas temperaturas. Distribuidores advirtieron que el aumento del combustible y los costos operativos complican cada vez más el servicio.

Con la llegada de los primeros días de frío intenso en Mendoza, el precio de la garrafa de gas volvió a registrar un aumento y ya acumula cuatro subas en lo que va de 2026. Actualmente, la garrafa de 10 kilos se consigue alrededor de los $25.000, mientras que la de 15 kilos ronda los $37.500, según confirmaron distribuidores locales. El incremento se produce en un contexto de mayor demanda por calefacción y preocupación creciente por el impacto en el bolsillo.

Cuánto cuesta la garrafa en Mendoza

Distribuidores mendocinos explicaron que los precios variaron nuevamente durante las últimas semanas, impulsados principalmente por el aumento del combustible y los costos logísticos. En algunos casos, el servicio a domicilio puede tener un costo adicional debido al gasto operativo y al traslado. “Es lógico que en temporada invernal aumente, pero la gente se preocupa porque no sabe hasta dónde puede seguir subiendo”, señalaron desde el sector.

Los valores actuales son:

Garrafa de 10 kilos: $25.000

$25.000 Garrafa de 15 kilos: $37.500

La baja de temperaturas en Mendoza provocó un fuerte incremento en el consumo de gas envasado. Distribuidores aseguraron que en las últimas horas las ventas crecieron cerca de un 50% en comparación con jornadas anteriores.

El aumento de la demanda coincide con el ingreso de una ola polar y pronósticos de mínimas bajo cero para los próximos días en distintas zonas de la provincia. Muchos hogares mendocinos dependen de las garrafas tanto para calefaccionarse como para cocinar, especialmente en sectores donde no hay acceso a la red de gas natural.

Desde el sector advirtieron que existe incertidumbre respecto a posibles nuevas subas durante el invierno. Los distribuidores explicaron que el costo del combustible impacta directamente sobre la actividad, al igual que otros gastos vinculados al transporte y la habilitación de los vehículos.

“Cubiertas, seguros, mantenimiento, cursos obligatorios y combustible: todo sube constantemente y eso termina repercutiendo en el precio final”, explicaron. Además, remarcaron que los camiones que trasladan gas deben cumplir normas específicas de seguridad y habilitación, lo que también incrementa los costos operativos.

Recomiendan extremar cuidados por monóxido de carbono

Ante el uso intensivo de calefacción a gas durante el invierno, especialistas recordaron la importancia de prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Entre las principales recomendaciones figuran: