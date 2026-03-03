Aumentó el precio del pollo hasta 15%: cuánto cuesta el kilo y por qué subió

El precio del pollo aumentó entre 10% y 15% en la última semana y ya ronda los $6.300 el kilo. Por qué subió, qué cortes son los más elegidos y cómo impacta frente a la carne vacuna.

El pollo volvió a aumentar entre un 10% y un 15% en la última semana y ya se vende en torno a los $6.300 el kilo, cuando días atrás costaba cerca de $5.600. La suba se da en un contexto de fuerte incremento en el valor de la carne vacuna, que trepó por encima de la inflación debido a una caída histórica en la faena y una menor oferta en el mercado.

Pese al ajuste, el consumo se mantiene firme. Comerciantes del rubro aseguran que, aunque los clientes se quejan, continúan eligiendo el pollo porque sigue siendo considerablemente más barato que la carne de vaca.

El aumento del precio del pollo está directamente vinculado a la dinámica del mercado cárnico. Con la carne vacuna en valores cada vez más altos, muchos consumidores migraron hacia opciones más accesibles, lo que elevó la demanda.

A esa mayor demanda se sumó un leve desabastecimiento en algunos puntos de venta, lo que terminó presionando los precios al alza. Según referentes del sector, el último incremento se aplicó hace aproximadamente una semana y osciló entre el 10% y el 15%, dependiendo del corte. Uno de los productos que más subió fue la pechuga, mientras que el pollo entero también registró ajustes, aunque en menor medida.

Actualmente, el kilo de pollo ronda los $6.300. Antes del último aumento, se conseguía alrededor de $5.600. La diferencia, cercana al 15%, se siente en el bolsillo, aunque todavía mantiene una brecha importante frente a la carne vacuna.

“Es un montón, la gente se queja, pero igual lo sigue comprando”, reconocen desde el sector comercial. El argumento es claro: aun con aumentos, el pollo continúa siendo la proteína animal más económica dentro de la canasta básica.

Qué cortes eligen los consumidores

Frente a la suba de precios, los compradores priorizan alternativas más rendidoras. Entre los productos más vendidos aparecen:

Pollo entero , por su mejor relación precio-calidad.

Milanesas de pollo , una opción práctica para el consumo diario.

Medio trasero, que suele resultar más económico que la pata muslo por separado.

Comerciantes señalan que los incrementos no fueron bruscos, sino escalonados, pero que en la suma total ya alcanzan entre un 15% y un 20% en algunos casos.