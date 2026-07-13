Aumentó el pasaje de media y larga distancia en Mendoza: cuánto cuesta viajar a Potrerillos, San Martín y San Rafael

La Provincia aplicó una nueva actualización en las tarifas del transporte de media y larga distancia. El incremento ronda el 20% y ya impacta en los viajes que conectan el Gran Mendoza con el Este, el Valle de Uco y el Sur provincial.

Desde este lunes 13 de julio entró en vigencia un nuevo aumento en el transporte público de media y larga distancia en Mendoza, luego de que la Subsecretaría de Transporte oficializara la actualización de los cuadros tarifarios para los servicios que unen la Ciudad de Mendoza con distintos departamentos de la provincia. La medida implica un incremento promedio del 20% en el valor de los pasajes, afectando a miles de usuarios que diariamente utilizan estos recorridos para trabajar, estudiar o realizar trámites.

La actualización tarifaria responde a los estudios realizados por el Ente de la Movilidad Provincial (EMOP), que determinaron un incremento en los costos operativos del sistema.

Según los informes técnicos, el costo real por pasajero para sostener el funcionamiento del servicio sin asistencia estatal supera los $4.400 por viaje, por lo que el Gobierno provincial continúa subsidiando una parte importante de la prestación. Actualmente, el pasaje urbano pasó de $1.400 a $1.680.

Además, la resolución contempla una actualización para los servicios diferenciales, que pasarán a valer $2.520 por viaje.

¿Cuánto cuesta viajar desde Mendoza a los principales destinos?

Con la aplicación del nuevo cuadro tarifario, los pasajes de media y larga distancia registran aumentos que varían según la cantidad de kilómetros recorridos. Y, por ejemplo, para aquellos que deban viajar a San Rafael desde la terminal, el pasaje cuesta $26.040 con el nuevo incremento.

Entre los trayectos más utilizados por los mendocinos, los valores quedaron de la siguiente manera:

Mendoza – San Martín: $5.520

$5.520 Mendoza – Rivadavia: $7.560

$7.560 Mendoza – Lavalle: $4.680

$4.680 Mendoza – Tunuyán: $15.600

$15.600 Mendoza – La Paz: $15.600

$15.600 Mendoza – San Rafael: $26.040

En el caso de los servicios hacia el sur provincial, los precios para viajar a Malargüe quedaron establecidos en:

Servicio común: $48.480

Servicio cama: $60.480

Servicio suite: $70.400

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Cuánto costaría viajar a Potrerillos tras el aumento

Aunque los cuadros tarifarios varían según la empresa prestadora y el recorrido específico, los viajes hacia Potrerillos, uno de los destinos turísticos más elegidos de Mendoza durante las vacaciones, también registrarán incrementos en línea con el ajuste aplicado al resto del sistema.

El pasaje a Potrerillos subiría aproximadamente a $7.560.