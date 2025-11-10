Aumentó el pasaje de colectivo en Mendoza: cuánto sale ir a San Martín, Potrerillos y el Sur provincial

El Gobierno provincial oficializó el nuevo cuadro tarifario del transporte de media y larga distancia. El boleto urbano ya vale $1.200 y los viajes al Este, Valle de Uco y Sur mendocino también sufrieron incrementos.

El aumento del pasaje de colectivos en Mendoza ya impacta no solo en el Gran Mendoza, sino también en los traslados hacia otros departamentos. Tras la suba del boleto urbano a $1.200, el Gobierno provincial confirmó este lunes que el ajuste también alcanza a los servicios de media y larga distancia, con nuevos valores que entraron en vigencia esta semana. La medida quedó oficializada mediante la resolución 1693/2025 del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, donde se establecen los nuevos cuadros tarifarios y un segundo incremento previsto para el 1 de enero de 2026.

Cuánto cuesta viajar en media y larga distancia

Con el nuevo esquema, el valor base para calcular las tarifas se fijó en $1.200, lo que generó una actualización directa en todos los recorridos que conectan el Gran Mendoza con el interior provincial. El aumento es de aproximadamente un 20%.

El boleto para estudiantes primarios pasó a $480, mientras que los secundarios, universitarios y jubilados abonarán $600, siempre dentro del área urbana. A partir de allí, los viajes interdepartamentales se modifican proporcionalmente.

Con este aumento un pasaje quedaría con los siguientes valores:

Mendoza-Lavalle: de $3.400

Mendoza-Potrerillos: $5.400

Mendoza-Uspallata: $13.900

Mendoza-San Rafael: $18.600

Mendoza-General Alvear: $25.600

Mendoza-Malargüe: $34.600

Mendoza- San Martín: $4.000

Mendoza-Rivadavia: $4.000

Mendoza-La Paz: $11.200

Mendoza-San Carlos: $12.600

Mendoza-Tunuyán: $11.200

El ajuste también rige para el sistema de transporte regional y otros servicios interdepartamentales que conectan rutas clave dentro de la provincia.

Un impacto que llega en dos etapas

La resolución establece que el segundo aumento comenzará a regir el 1 de enero de 2026, por lo que el cuadro tarifario volverá a actualizarse en el arranque del próximo año. De esta manera, el pasaje dentro del Gran Mendoza pasará de $1.200 a $1.400 a partir del primer día del próximo año.

Mientras tanto, usuarios del transporte público ya sienten el impacto en el bolsillo, especialmente quienes viajan diariamente desde zonas alejadas hacia la capital provincial para trabajar o estudiar.