Aumentó el GNC en Mendoza: subas de hasta el 10% y precios diferentes según la estación

El nuevo incremento del GNC impactó de lleno en usuarios y transportistas, mientras se reduce la brecha con la nafta y el gasoil.

El precio del GNC en Mendoza volvió a subir y generó sorpresa entre los conductores que, en las últimas horas, se encontraron con nuevos valores en las estaciones de servicio. El incremento, que ronda entre el 10% y el 11%, se aplicó de manera diferenciada según las empresas. La actualización ya se refleja en gran parte de las estaciones y afecta directamente a quienes dependen del gas natural comprimido para trabajar o movilizarse diariamente.

Cuánto aumentó el GNC y a cuánto quedó el precio

El nuevo ajuste del GNC en Mendoza varió según la compañía. Por ejemplo, Axion aplicó un incremento cercano a los $67 por metro cúbico y el valor del gas quedó en $789.

Mientras que YPF subió alrededor de $47 quedando a $799 en algunas estaciones de servicio.

Con estos aumentos, el precio del metro cúbico de GNC pasó de rondar los $700 a ubicarse entre $770 y $800, dependiendo de la estación de servicio donde se cargue, ya que cada estación puede fijar sus propios precio al no estar regulado por el gobierno.

Impacto en usuarios: cada vez rinde menos

El aumento del GNC en Mendoza golpea especialmente a quienes utilizan este combustible como herramienta de trabajo, como taxistas, remiseros y transportistas.

Muchos usuarios aseguran que el gasto diario se incrementó notablemente. Mientras que antes llenar un tubo podía costar cerca de $8.000, ahora se necesitan entre $12.000 y $13.000, lo que reduce considerablemente la autonomía.

Frente a este escenario, algunos optan por cargar solo lo indispensable para poder sostener la actividad sin desbordar el presupuesto.

Históricamente, el gas natural comprimido fue la alternativa más económica frente a la nafta y el gasoil. Sin embargo, con los últimos aumentos, esa diferencia comienza a achicarse.

Aunque el GNC sigue siendo más barato, la reducción de la brecha genera preocupación en el sector, especialmente porque las tarifas del transporte, como taxis, no se actualizan al mismo ritmo que los costos.