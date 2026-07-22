Aumentan los sueldos de senadores y diputados de Mendoza: cuánto cobrarán tras el nuevo acuerdo salarial

Los legisladores provinciales recibirán una nueva actualización en sus dietas luego del acuerdo paritario firmado entre el Gobierno de Mendoza y ATE. Con los incrementos previstos para agosto y noviembre.

Mientras continúa la discusión por el incremento de las dietas en el Congreso de la Nación, en Mendoza también habrá una nueva actualización en los salarios de los senadores y diputados provinciales. El aumento será consecuencia del reciente acuerdo paritario alcanzado entre el Gobierno provincial y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para los empleados de la Administración Central.

El incremento de los haberes de senadores y diputados de Mendoza surge de la aplicación de la Ley Provincial 5.811, que determina que el sueldo del gobernador equivale al doble de la remuneración correspondiente a la clase 13 del Escalafón General de la Administración Pública.

A su vez, la normativa establece que los legisladores provinciales perciben el 95% del salario del mandatario, por lo que cada acuerdo salarial firmado para la Administración Central impacta de manera automática sobre sus dietas.

En esta oportunidad, el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo provincial y ATE contempla una mejora salarial total del 11%, distribuida en dos etapas y calculada sobre el básico de junio de 2026.

Cuánto cobrarán los senadores y diputados en Mendoza

Actualmente, un legislador mendocino percibe un salario cercano a $5.225.000 de bolsillo.

Con el nuevo esquema salarial, los ingresos se actualizarán de la siguiente manera:

Agosto: aumento del 7% , llevando la dieta a aproximadamente $5.590.750 .

aumento del , llevando la dieta a aproximadamente . Noviembre: incremento adicional del 4% (no acumulativo sobre el básico de junio), alcanzando un salario cercano a $5.799.750.

De esta forma, senadores y diputados provinciales finalizarán el año con ingresos cercanos a los $6 millones mensuales.

Qué legisladores cobran un adicional por desarraigo

Además del salario base, algunos integrantes de la Legislatura de Mendoza perciben un complemento por desarraigo, destinado a quienes residen a más de 100 kilómetros de la capital provincial.

Este adicional fue implementado durante la gestión de Laura Montero como vicegobernadora y contempla distintos porcentajes según la distancia del domicilio del legislador:

3,5% adicional para representantes del Este mendocino y el Valle de Uco .

para representantes del y el . 5% extra para quienes viven en el sur provincial, a más de 200 kilómetros de la ciudad de Mendoza.

Desde la Legislatura explicaron que este beneficio está sujeto al presentismo, por lo que únicamente se liquida en forma completa cuando el legislador registra asistencia perfecta a las sesiones y reuniones de comisión.

La diferencia con los salarios de los legisladores nacionales

Aunque los nuevos valores representan una actualización importante para los representantes provinciales, los ingresos continúan por debajo de los que perciben los integrantes del Congreso Nacional.

Desde agosto, los senadores nacionales pasarán a cobrar alrededor de $11.877.000 brutos, luego de la última actualización salarial derivada de las paritarias del personal legislativo.

En tanto, el salario de un diputado nacional ronda actualmente los $6.072.000 brutos, una cifra que se acerca al monto que alcanzarán los legisladores mendocinos tras los incrementos previstos para el segundo semestre.