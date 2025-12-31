Aumentan las multas de tránsito en 2026: ¿Cuánto vas a tener que pagar de multa si la Policía te encuentra manejando ebrio?

Con la entrada en vigencia de la Ley Impositiva 2026, Mendoza aplicará desde el 1 de enero un fuerte ajuste en las multas de tránsito. Las sanciones por alcoholemia positiva encabezan la lista y pueden alcanzar hasta $5.500.000.

El inicio de 2026 llega con aumentos en las multas viales. La Legislatura de Mendoza aprobó la nueva Ley de Avalúo e Impositiva, que actualiza el valor de las Unidades Fijas (UF), el parámetro que utiliza la Provincia para calcular las sanciones económicas por infracciones de tránsito. El impacto será directo: desde este jueves 1 de enero, las multas aumentan hasta un 19% por lo que una falta leve puede costar aproximadamente $50.000, mientras que una por manejar con alcohol en sangre puede llegar hasta los $5.500.000.

El valor de la UF pasará de $420 a $500, lo que eleva de manera automática el monto de todas las multas viales, desde las infracciones más leves hasta las consideradas gravísimas, entre ellas, manejar alcoholizado.

Cuáles son los nuevos valores de las multas de tránsito en Mendoza para el 2026

El paquete aprobado establece aumentos en las tres categorías de infracciones: leves, graves y gravísimas.

Las multas leves, que incluyen faltas como estacionar en zonas prohibidas, circular sin luces bajas o no tener la RTO vigente, pasarán a costar 100 UF, es decir, $50.000. En caso de pago dentro de los tres días hábiles, se aplica un descuento del 40%, reduciendo el monto a $30.000.

En el caso de las infracciones graves, como maniobras peligrosas, giros en U indebidos o circular en malas condiciones técnicas, la sanción será de 700 UF, lo que equivale a $350.000. Con el pago anticipado, el valor baja a $210.000.

Las faltas gravísimas, entre las que se incluyen usar el celular al volante, conducir sin licencia o seguro, no usar cinturón, manejar en ojotas o incluso tomar mate mientras se conduce, alcanzarán las 1.000 UF, es decir, $500.000. Con descuento, el pago queda en $300.000.

Cuando se detectan dos o más infracciones simultáneas, lo que se denomina concurso de faltas, la multa asciende a 1.500 UF, equivalente a $750.000, con posibilidad de reducirla a $450.000 si se abona en término.

Alcoholemia: las multas más altas

Las sanciones por manejar alcoholizado son las más severas y no tienen descuento por pago anticipado. El monto depende del nivel de alcohol en sangre.

Para conductores con valores de 0,5 a 0,99 gramos (o desde 0,2 gramos en motocicletas y ciclomotores), las multas van de 3.000 a 6.000 UF, lo que representa entre $1.500.000 y $3.000.000.

En los casos más graves, cuando el test arroja más de 1 gramo de alcohol en sangre, las penas oscilan entre 4.000 y 11.000 UF, lo que se traduce en multas que van desde los $2.000.000 hasta los $5.500.000, el tope máximo previsto para 2026.

Además del impacto económico, estas infracciones implican inhabilitación para conducir, retención de la licencia y, según la gravedad, días de arresto. En un contexto de festejos y controles reforzados por Año Nuevo, las autoridades reiteran el mensaje: al volante, alcohol cero.