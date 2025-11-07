Aumenta la luz un 6,5% en Mendoza: cuánto más vas a tener que pagar en la boleta

El EPRE aplicó un aumento del 6,5% en la tarifa de luz que rige desde el 1° de noviembre. El impacto varía según el consumo y los subsidios de cada usuario. Además, recordaron que se encuentra abierta la inscripción al RASE para acceder a los subsidios nacionales y evitar pagar la tarifa plena.

Desde el 1° de noviembre, los usuarios de energía eléctrica en Mendoza comenzaron a pagar una nueva tarifa actualizada. Según confirmó el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), el incremento promedio será del 6,5%, aunque el impacto final dependerá del consumo de cada hogar y de si los usuarios cuentan con subsidios nacionales vigentes.

La presidenta del EPRE, Andrea Salinas, explicó que esta actualización responde a una combinación de factores nacionales y provinciales. Por un lado, la Secretaría de Energía de la Nación dispuso un aumento en el costo de abastecimiento eléctrico. Por otro, el ente provincial ajustó el Valor Agregado de Distribución (VAD), que se actualiza trimestralmente basándose en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

“Este ajuste promedio del 6,5% refleja tanto el componente nacional como el provincial del servicio eléctrico. El objetivo es mantener la sustentabilidad del sistema sin perder de vista la situación de los usuarios”, señaló Salinas.

Para los usuarios residenciales, que representan el 85% de los clientes de la provincia, el aumento estimado oscila entre $2.400 y $10.600 mensuales, dependiendo del nivel de consumo y los impuestos incluidos en cada factura. En tanto, los usuarios comerciales e industriales verán reflejado el incremento de manera proporcional a la demanda contratada y a su nivel de consumo energético.

Desde el organismo recordaron además que el registro al RASE (Registro de Acceso a los Subsidios de Energía) permanece abierto, y que quienes aún no se hayan inscripto pueden hacerlo a través de la web del EPRE o del portal oficial de la Secretaría de Energía de la Nación.

Los subsidios se dividen en tres niveles:

Nivel 1 (N1) : hogares con ingresos altos, sin subsidio.

: hogares con ingresos altos, sin subsidio. Nivel 2 (N2) : hogares con ingresos bajos, con un subsidio del 65,63% hasta los 700 kWh bimestrales .

: hogares con ingresos bajos, con un subsidio del hasta los . Nivel 3 (N3): hogares de ingresos medios, con una bonificación del 50,54% hasta los 700 kWh.

Quienes no estén inscriptos o no actualicen su situación socioeconómica podrían perder el beneficio y pagar la tarifa plena.