Aumenta el impuesto a los combustibles: a cuánto se va la nafta en marzo

Desde este 1 de marzo rige un aumento en el impuesto a los combustibles, que impactará en el precio de la nafta y el gasoil en todo el país. La suba será leve en esta primera etapa, pero en abril se prevé un ajuste mayor.

Desde este 1 de marzo rige un aumento en el impuesto a los combustibles, una medida que impactará en los precios en surtidor de las estaciones de servicio de todo el país. Si bien en esta primera etapa la suba será leve, en torno al 1,1%, el Gobierno anticipó que en abril el ajuste será mayor.

La actualización fue oficializada a través del Decreto 116 y responde a la actualización trimestral del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, lo que repercute directamente en el valor final de la nafta y el gasoil.

¿A cuánto se va la nafta en marzo?

En el caso de la nafta súper, el incremento del impuesto a los combustibles líquidos será de $17,38, al que se suma $1,06 correspondiente al impuesto al dióxido de carbono.

Con esta actualización, el litro de nafta súper pasará de $1.609 a $1.627,45, aunque el precio final puede variar según la petrolera y la estación de servicio.

El gasoil también tendrá un ajuste. En este caso, el impuesto a los combustibles líquidos se incrementa $14,88, mientras que el tributo al dióxido de carbono suma $1,69.

De esta manera, el litro de gasoil pasará de $1.658 a $1.674,58, siempre sujeto a variaciones según la empresa expendedora.

Combustibles: qué puede pasar en abril

Si bien el impacto en marzo será acotado, se prevé que en abril el aumento sea más significativo, cuando se aplique una nueva actualización pendiente. La estrategia oficial apunta a dosificar el impacto en los precios para evitar una suba brusca en un solo tramo.

En estaciones de servicio, la noticia generó reacciones diversas. Algunos conductores señalaron que el aumento es mínimo y casi imperceptible en la carga diaria, mientras que otros remarcaron que cualquier suba complica el presupuesto mensual.

Trabajadores del transporte, como choferes de aplicaciones, indicaron que cargan combustible todos los días y que el gasto mensual es elevado, por lo que siguen con atención cada modificación en el precio de la nafta y el gasoil.