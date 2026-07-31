Aumenta el estacionamiento medido en la Ciudad de Mendoza: en qué horarios será más barato estacionar en el centro

La Ciudad de Mendoza confirmó un aumento del 20% en el estacionamiento medido que comenzará a regir este 1 de agosto. Sin embargo, quienes utilicen la modalidad digital podrán acceder a una promoción con 50% de descuento durante un determinado horario en las calles del centro, como parte de un plan para impulsar la actividad comercial.

A partir de este sábado 1 de agosto, estacionar en la Ciudad de Mendoza será más caro. El municipio oficializó una actualización del 20% en la tarifa del estacionamiento medido, aunque al mismo tiempo lanzó un nuevo beneficio para quienes utilicen el sistema digital. La iniciativa, denominada “Siesta Digital”, permitirá acceder a una tarifa reducida en una franja horaria específica y en sectores estratégicos del centro mendocino.

Mendoza: cuánto costará el estacionamiento medido desde agosto

Con la actualización tarifaria, los nuevos valores del estacionamiento medido en el centro mendocino serán los siguientes:

Tarjeta tradicional: pasará de $500 a $600 por cada 30 minutos.

pasará de por cada 30 minutos. Estacionamiento Medido Digital: tendrá un valor de $500 cada media hora.

Se trata del segundo incremento del año. La última actualización se había aplicado en mayo, cuando la tarifa pasó de $400 a $500 por media hora.

Qué es “Siesta Digital” y en qué horarios habrá descuentos

Junto con el aumento, el municipio implementará el programa “Siesta Digital”, una promoción que tendrá una vigencia inicial de tres meses. Durante ese período, quienes utilicen el Estacionamiento Medido Digital accederán a un 50% de descuento, por lo que el valor bajará de $500 a $250 cada 30 minutos.

La promoción estará disponible de lunes a viernes entre las 13 y las 16 en determinadas calles de la Ciudad de Mendoza. Desde la comuna explicaron que la medida responde al análisis del funcionamiento del sistema, que muestra una menor ocupación de los espacios durante esa franja horaria.

En qué calles se aplicará la promoción

El descuento estará disponible únicamente en algunos de los sectores con mayor actividad comercial y gastronómica de la capital mendocina. Las calles alcanzadas serán:

Arístides Villanueva.

Juan B. Justo.

Belgrano , entre Juan B. Justo y Pedro Molina.

, entre Juan B. Justo y Pedro Molina. Sarmiento , entre Belgrano y Chile.

, entre Belgrano y Chile. Tiburcio Benegas, entre Rufino Ortega y Arístides Villanueva.

Según informaron desde la Ciudad de Mendoza, el programa busca promover una mayor rotación vehicular y acompañar la actividad económica en horarios donde la demanda de estacionamiento suele disminuir.