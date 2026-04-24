Aumenta el estacionamiento en el centro de Mendoza desde mayo

La Municipalidad oficializó la suba de tarifas del sistema de Estacionamiento Medido. El pago digital será más económico que la tarjeta física y se busca incentivar el uso de la aplicación SEM Mendoza.

Desde el sábado 2 de mayo, estacionar en el centro de la Ciudad de Mendoza será más caro. La medida impactará directamente en quienes utilizan el sistema a diario para dejar su vehículo en las principales calles céntricas.

La nueva escala establece que la media hora tendrá un valor de $500 si se paga con tarjeta física, mientras que quienes opten por la aplicación SEM Mendoza abonarán $400 por el mismo período. De esta manera, el municipio busca fomentar el uso del sistema digital, que ya cuenta con más de 80 mil usuarios registrados y ofrece mayor comodidad al evitar la búsqueda de tarjeteros.

El aumento representa un cambio significativo para quienes estacionan varias horas en la zona. Por ejemplo, dos horas de permanencia costarán $2.000 con tarjeta física frente a $1.600 con la app, lo que implica un ahorro del 20% para quienes eligen la modalidad digital. Esta diferencia marca una tendencia clara hacia la digitalización del servicio y el incentivo a migrar al sistema online.

La Municipalidad destacó que la actualización responde a la necesidad de mantener la sustentabilidad del servicio y garantizar su funcionamiento. Además, remarcaron que el pago a través de la aplicación permite mayor control y transparencia, al tiempo que agiliza la experiencia de los usuarios.