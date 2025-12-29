Aumenta el boleto de colectivo en Mendoza: desde cuándo costará $1.400 y qué descuentos siguen vigentes

La tarifa plana del área metropolitana pasará de $1.200 a $1.400, según lo dispuesto por el Gobierno provincial. El incremento ya estaba previsto en el esquema de actualización tarifaria y no sufrirá modificaciones pese a la audiencia pública realizada esta semana.

Quedan pocos días para que comience el 2026 y el Año Nuevo en Mendoza llega con un aumento en el pasaje del transporte público. A través de la Resolución 1656, publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo provincial confirmó que el boleto de colectivo subirá $200, llevando la tarifa plana del área metropolitana a $1.400.

El aumento se aplicará a partir del 1 de enero de 2026, apenas comenzado el nuevo año, y forma parte del esquema de actualización autorizado por el gobernador Alfredo Cornejo. La suba se suma a la implementada el pasado 10 de noviembre, cuando el pasaje pasó de $1.000 a $1.200.

Audiencia pública y costos del sistema

En las últimas horas, se realizó una audiencia pública en el Espacio Cultural Julio Le Parc, con participación de vecinos, empresas de transporte y autoridades del Ente de la Movilidad Provincial (EMOP). Allí se presentó un informe técnico sobre el costo real del servicio, aunque se aclaró que el aumento previsto no será modificado.

En ese contexto, el Gobierno provincial sostuvo que Mendoza continúa teniendo uno de los boletos más bajos del país, por debajo de ciudades como Córdoba o Rosario.

Las empresas privadas habían solicitado incrementos superiores al 50%, pero tras el análisis de variables como combustible, salarios y mantenimiento, el organismo técnico recomendó un ajuste del 41,7%, ya contemplado en la actualización vigente.

Qué descuentos se pueden usar en la tarjeta SUBE para viajar en colectivo

Pese al nuevo aumento del boleto de colectivo en Mendoza, el sistema mantendrá subsidios y beneficios para distintos sectores. Seguirán vigentes los pasajes gratuitos para docentes, celadores, bomberos voluntarios, personas mayores de 70 años, personas con discapacidad y beneficiarios de la Ley 7811.

Además, se sostendrán los valores con descuento:

Estudiantes primarios: $560

Estudiantes secundarios, universitarios y jubilados: $700

Usuarios frecuentes: $840 entre los viajes 21 y 40

El esquema actual también conservará un descuento del 17% en horarios de menor demanda y la posibilidad de realizar dos trasbordos gratuitos en los servicios urbanos.

De esta manera, el aumento del boleto en Mendoza ya tiene fecha confirmada y valor definido: desde el 1 de enero de 2026, viajar en colectivo costará $1.400.