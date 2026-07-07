Aumenta el boleto de colectivo en Mendoza: cómo pagar menos y acceder a descuentos de hasta el 50% desde julio

El pasaje del transporte público costará $1.680 desde el 13 de julio. Aunque el incremento será del 20%, seguirán vigentes los beneficios para jubilados, personas con discapacidad y usuarios frecuentes. Qué pasará con los abonos escolares durante las vacaciones de invierno y cómo tramitar los descuentos.

Los usuarios del transporte público de Mendoza deberán afrontar un nuevo aumento en el valor del boleto a partir del próximo 13 de julio. El Gobierno provincial oficializó una actualización del 20% en la tarifa, por lo que el pasaje de colectivo pasará de $1.400 a $1.680. Ante esta situación muchos se preguntan si seguirán vigentes los descuentos por abonos para estudiantes y el beneficio de usuario frecuente.

Sin embargo, junto con el nuevo cuadro tarifario, la Provincia confirmó que continuarán vigentes los principales beneficios para distintos sectores de la población. Además, quienes utilizan el sistema de manera habitual podrán acceder a descuentos de hasta el 50% gracias al esquema de usuario frecuente.

Cuánto costará el pasaje de colectivo en Mendoza desde el 13 de julio

Con la actualización tarifaria, el valor del boleto general quedará establecido en $1.680 para los viajes urbanos. El incremento comenzará a regir en plena segunda semana de las vacaciones de invierno, motivo por el cual surgieron dudas sobre la continuidad de los beneficios para estudiantes y personal educativo.

Quiénes seguirán viajando gratis y quiénes mantendrán descuentos

Pese al aumento del boleto, el Gobierno mantendrá los beneficios para distintos grupos de usuarios.

Continuarán viajando sin costo:

Docentes .

. Celadores .

. Personas con discapacidad .

. Mayores de 70 años (con el cupo mensual establecido).

(con el cupo mensual establecido). Bomberos voluntarios .

. Beneficiarios de la Ley 7811.

En tanto, quienes cuentan con tarifa diferencial abonarán:

Estudiantes primarios: $672 .

. Estudiantes secundarios: $840 .

. Universitarios: $840 .

. Jubilados: $840.

Estos valores volverán a aplicarse automáticamente una vez que finalicen las vacaciones y se reanude el ciclo lectivo.

Qué pasará con los abonos escolares durante las vacaciones de invierno

Aunque el nuevo cuadro tarifario comenzará a regir el 13 de julio, los beneficios para estudiantes, docentes y celadores permanecerán suspendidos hasta que regresen las clases.

Esto significa que entre el 13 y el 17 de julio, quienes normalmente utilizan el abono escolar deberán pagar la tarifa general de $1.680, salvo que cuenten con otro beneficio habilitado.

Desde el Gobierno provincial recordaron que los atributos educativos no tienen vigencia durante los recesos de invierno ni de verano, por lo que volverán a activarse únicamente cuando se reinicie la actividad escolar.

Cómo conseguir descuentos de hasta el 50% en el boleto

Una de las alternativas para reducir el gasto, quienes no cuentan con ningún tipo de abono, será el sistema de usuario frecuente, que continúa vigente durante todo el año. Con el nuevo cuadro tarifario, los descuentos quedarán de la siguiente manera:

Viajes del 1 al 20: $1.680 .

. Viajes del 21 al 40: $1.008 .

. Viajes del 41 al 80: $840 .

. Desde el viaje 81: $1.344.

De esta manera, quienes utilizan diariamente el transporte público podrán reducir significativamente el costo mensual del pasaje.

Cómo tramitar los beneficios de la tarjeta SUBE

Para acceder a cualquiera de los descuentos es obligatorio contar con la tarjeta SUBE registrada. El trámite puede realizarse de dos maneras:

Online

Registrarse en el sitio oficial de SUBE con DNI y tarjeta.

con DNI y tarjeta. Crear una cuenta en Mendoza por Mí (MxM) .

. Ingresar al apartado “Tarjeta SUBE”.

Seleccionar el beneficio correspondiente.

Completar la solicitud y esperar la confirmación por correo electrónico.

Una vez aprobado, validar el beneficio en una Terminal Automática SUBE (TAS), en las validadoras de los colectivos o mediante la aplicación SUBE.

Presencial

También es posible gestionar los beneficios en las Unidades de Gestión SUBE, presentando el DNI original.

Entre los puntos habilitados se encuentran:

Terminal de Ómnibus de Mendoza.

Casa de Gobierno.

Rivadavia 420, Ciudad de Mendoza.

Controles de líneas de las empresas de transporte.

Cómo renovar el beneficio después del receso

Cuando finalicen las vacaciones de invierno, quienes tengan beneficios educativos deberán validar nuevamente la tarjeta para que el descuento vuelva a estar activo.

La actualización puede realizarse:

En las Terminales Automáticas SUBE (TAS) .

. Directamente en las validadoras de los colectivos.

Desde la aplicación oficial SUBE.

Además, al inicio de cada ciclo lectivo será necesario presentar nuevamente la documentación correspondiente para renovar el beneficio educativo.