Aumenta el agua en Mendoza: el Gobierno autorizó una suba del 17% y ya rige desde enero

Un aumento del 17% en la tarifa del agua comenzó a regir en Mendoza desde enero, tras un decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo. La medida alcanza al servicio que presta AYSAM y responde al incremento de los costos operativos, con un esquema que prevé revisiones bimestrales a lo largo del año.

El Gobierno de Mendoza oficializó un aumento del 17% en la tarifa del agua potable y saneamiento que impactará en los hogares de toda la provincia. La medida fue dispuesta a través del Decreto N°111, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo, y alcanza al servicio que presta Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM).

La readecuación tarifaria rige desde enero de 2026 y forma parte de un nuevo esquema que busca garantizar la continuidad y el funcionamiento del sistema frente al incremento sostenido de los costos operativos.

El pedido de AYSAM para evitar un déficit operativo

El proceso administrativo se inició en septiembre de 2025, cuando AYSAM solicitó formalmente una actualización de tarifas para el ejercicio 2026. Según expuso la empresa, los valores vigentes no permitían sostener el equilibrio económico del servicio ante el aumento de los costos de operación y mantenimiento.

El planteo fue analizado por la Dirección de Regulación y Control de Agua y Saneamiento (DIRCAS), dependiente del Departamento General de Irrigación, que elaboró un informe económico-financiero. Allí se advirtió que, de no aplicarse una recomposición, el flujo de fondos proyectado para 2026 presentaría un déficit operativo significativo, comprometiendo la calidad y continuidad del servicio de agua y saneamiento en Mendoza.

Los motivos que justificaron el aumento

Para autorizar la suba, el Ejecutivo provincial tuvo en cuenta la evolución de los costos durante 2025, medida a través del Tablero de Índices Específicos de Costos, que evidenció que los gastos del sistema crecieron por encima de los aumentos tarifarios otorgados el año pasado.

De acuerdo a lo detallado en el decreto, los conceptos de recursos humanos y energía eléctrica representan cerca del 70% de la estructura total de costos del servicio de agua y saneamiento.

Además, se incorporaron las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que anticipan para 2026 una inflación superior a la contemplada en el Presupuesto Nacional.

Revisión bimestral de las tarifas

El Decreto N°111 también establece que los nuevos valores no quedarán fijos durante todo el año. En cambio, se aplicará un mecanismo de revisión bimestral, previsto en la normativa vigente, que permitirá ajustar las tarifas según la evolución de las variables económicas y los costos reales del servicio.