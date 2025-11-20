Atropellaron a una mujer cuando intentaba cruzar la calle en pleno centro de Mendoza

Una mujer fue atropellada en el centro de Mendoza este jueves por la tarde en la intersección de Rioja y Garibaldi.

Una tarde que parecía rutinaria en el microcentro de Mendoza terminó en un susto para peatones y automovilistas. Una mujer resultó herida este jueves al ser atropellada mientras cruzaba la intersección de calle Rioja y Garibaldi, una de las zonas más transitadas de la ciudad.

De acuerdo con los primeros testimonios, hay dos versiones del hecho. Una de las hipótesis es que un auto y una camioneta habrían avanzado en dirección al Este por calle Garibaldi, pese a que el semáforo estaba rojo. En ese instante, la mujer ya estaba cruzando la calzada y quedó en medio cuando fue impactada por uno de los vehículos.

Mientras que la otra versión es que la mujer habría pasado en rojo caminando con el celular y la camioneta logró verla y frenar a tiempo, pero el segundo vehículo, que tenía la visión tapada, no la alcanzó a ver y terminó impactándola.

Tras el choque, la víctima cayó al asfalto y, según relató, logró proteger su cabeza al cubrirse con los brazos, lo que evitó lesiones aún más graves.

Minutos después llegó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado, que asistió a la mujer en el lugar y luego la trasladó al hospital para una evaluación más completa.

La Policía trabaja para determinar la responsabilidad de los conductores y reconstruir con precisión cómo ocurrió el hecho, apuntaron que hay cámaras en la zona que serán relevantes para determinar como sucedió el accidente. El tránsito quedó momentáneamente reducido.

Noticia en desarrollo.