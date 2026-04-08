Atropellaron a un ciclista mendocino en San Juan y está en estado crítico: piden ayuda para encontrar al conductor

Un ciclista mendocino permanece en estado crítico tras ser atropellado en San Juan, mientras su familia denuncia abandono de persona y pide ayuda para identificar al conductor que se dio a la fuga.

Un ciclista mendocino se encuentra en estado crítico tras ser atropellado en la provincia de San Juan, en un hecho que es investigado como abandono de persona, ya que el conductor responsable se dio a la fuga. La familia pide colaboración para dar con su paradero.

La víctima fue identificada como Ariel Felipe Carrizo, de 48 años y oriundo de Guaymallén, quien había viajado días atrás al paraje de la Difunta Correa junto a familiares para cumplir una promesa personal.

El hecho se registró el sábado 4 de abril, cuando Carrizo regresaba por su cuenta y fue embestido por un vehículo en la Ruta 20, a la altura del departamento 25 de Mayo. De acuerdo a los primeros datos, el ciclista fue encontrado inconsciente a un costado de la ruta durante la madrugada, luego de ser asistido por personas que circulaban por la zona.

En el lugar se hallaron restos plásticos de un vehículo y la bicicleta dañada, lo que refuerza la hipótesis de un siniestro vial con fuga.

Tras el accidente, Carrizo fue trasladado de urgencia al hospital Guillermo Rawson, en la capital sanjuanina, donde permanece internado en terapia intensiva. Los médicos confirmaron que presenta traumatismo encéfalo craneano severo, múltiples fracturas en el tórax, lesiones abdominales y un compromiso importante del hígado. Fue intervenido quirúrgicamente y permanece con coma inducido y asistencia respiratoria, en un cuadro que la familia calificó como de extrema gravedad.

El caso es investigado por la UFI de Delitos Especiales de San Juan, que busca identificar al conductor involucrado en el hecho. Según denunciaron los familiares, el automovilista no asistió a la víctima y se retiró del lugar, lo que configura un posible delito de abandono de persona.

Pedido de ayuda para encontrar al responsable

Ante la falta de avances en la investigación, la familia de Carrizo lanzó un pedido público de colaboración para dar con el conductor.

Solicitan que cualquier persona que tenga información sobre el hecho se comunique al número 2616143075, con el objetivo de aportar datos que permitan avanzar en la causa.