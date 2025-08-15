Atención viajeros: cierre sorpresivo del Paso Cristo Redentor complica el inicio del fin de semana largo

Aunque el lado argentino había planificado su apertura, las autoridades chilenas decidieron mantener cerrado el complejo Los Libertadores, dejando a cientos de conductores varados en la cordillera.

Las autoridades de Chile decidieron este viernes cerrar el complejo Los Libertadores, y con ello, el Paso Internacional Cristo Redentor, afectando a quienes tenían previsto cruzar la cordillera al inicio del fin de semana largo.

Según el comunicado oficial, informaron que, por instrucciones de sus superiores, el paso permanecerá cerrado durante toda la jornada, pese a que esta mañana se habían realizado reuniones técnicas entre ambos países para coordinar su apertura y garantizar transitabilidad segura.

El coordinador general del paso, Justo José Báscolo, detalló: “Posterior a esto y habiéndose comunicado oficialmente su habilitación, se recibe una comunicación oficial de Chile que se mantendrá para toda la jornada el cierre preventivo del Paso Internacional“.

El anuncio generó sorpresa y malestar, ya que en los últimos reportes ambos países coincidían en abrir el Cristo Redentor de 9 a 21 horas (horario de invierno). Por eso, muchos argentinos habían organizado viajes para aprovechar el fin de semana largo, y esta mañana se registraban filas de vehículos sobre la ruta nacional 7, con conductores desorientados frente al cielo azul y despejado.

⚠️Complejo Los Libertadores ⛔️CERRADO⛔️ debido a sistema frontal que ingresará el que podría afectar la transitabilidad segura en la alta montaña — Pasos Fronterizos (@UPFronterizos) August 15, 2025

El pronóstico del tiempo en la cordillera advierte que la inestabilidad aumentará durante el fin de semana y podría haber nevadas desde hoy hasta el lunes, lo que refuerza la necesidad de precaución para quienes planeen viajar por la zona.