La turbiedad del agua cruda aumentó tras maniobras realizadas durante la madrugada en el Dique Potrerillos. La situación afecta a varias plantas potabilizadoras y podría generar inconvenientes en el abastecimiento.

Aguas Mendocinas informó sobre posibles afectaciones en el servicio de agua potable en diferentes zonas del Gran Mendoza, debido a un aumento elevado de la turbiedad en el agua cruda.

Según comunicó la empresa, durante la madrugada de este jueves se realizaron maniobras en la Válvula de Chorro Hueco del Dique Potrerillos, ajenas a Aguas Mendocinas, que provocaron esta situación.

El incremento de la turbiedad afecta la producción de los establecimientos potabilizadores de Benegas, Alto Godoy, Luján I y Luján II.

Como consecuencia, podrían registrarse inconvenientes en el normal abastecimiento de agua potable en distintos sectores del área metropolitana.

Piden cuidar el agua potable

Ante este escenario, Aguas Mendocinas solicitó a la población realizar un uso sumamente responsable y solidario del agua potable.

La empresa recomendó priorizar el consumo esencial y evitar todo uso que no sea indispensable, con el objetivo de preservar las reservas domiciliarias y afrontar posibles dificultades en el suministro.

Se solicita a los usuarios tener especial cuidado con el consumo de agua durante las próximas horas, hasta que la situación permita recuperar la normalidad en el servicio.