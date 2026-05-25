Atención Mendoza: así funcionarán los colectivos durante el feriado del 25 de Mayo

El transporte público tendrá frecuencias reducidas este lunes en Mendoza por el feriado nacional. También habrá cambios en el funcionamiento de comercios, supermercados y shoppings.

Con motivo del feriado nacional por el Día de la Revolución de Mayo, este lunes 25 de Mayo habrá modificaciones en distintos servicios de Mendoza, especialmente en el transporte público. Tanto los colectivos como el Metrotranvía funcionarán con frecuencias reducidas y menos unidades en circulación, una situación que podría generar demoras y mayores tiempos de espera en distintos puntos de la provincia.

Cómo funcionarán los colectivos este lunes en Mendoza

Según detallaron desde el sistema de transporte, las líneas de colectivos operarán con una frecuencia reducida respecto a un día habitual. Tanto los colectivos como el Metrotranvía funcionarán con los horarios de domingos y feriados, por lo que habrá menos unidades circulando y mayores tiempos de espera.

Las empresas prestarán servicio con aproximadamente el 60% de la flota que normalmente circula durante jornadas laborales.

Por este motivo, recomendaron a los usuarios organizar los viajes con tiempo y consultar horarios antes de salir para evitar largas esperas en las paradas.

Qué pasará con el Metrotranvía

El Metrotranvía también tendrá un esquema especial durante el feriado. El servicio comenzará a funcionar desde las 8 de la mañana y los últimos recorridos finalizarán alrededor de las 20.

La reducción horaria responde al esquema operativo previsto para domingos y feriados nacionales.

Cómo trabajará el comercio en Mendoza

Además de los cambios en el transporte, gran parte de la actividad comercial tendrá funcionamiento reducido durante este lunes. Desde el Centro de Empleados de Comercio indicaron que la mayoría de los locales permanecerán cerrados debido al feriado nacional.

Sin embargo, algunos negocios de cercanía podrían abrir sus puertas, especialmente aquellos atendidos por sus propios dueños y ubicados en zonas turísticas o de alto movimiento.

En el caso de los supermercados, hipermercados y centros comerciales, varios establecimientos trabajarán con horarios especiales. Por eso, se recomienda consultar previamente el funcionamiento de cada sucursal antes de realizar compras.

Mientras tanto, el sector gastronómico mantendrá actividad normal durante toda la jornada, aprovechando el movimiento turístico generado por el fin de semana largo. Bares, restaurantes y cafés de distintos puntos de Mendoza esperan una importante concurrencia de visitantes y mendocinos que aprovecharán el feriado para salir.