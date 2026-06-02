Atención mendocinos: qué colectivos cambiarán su recorrido por las obras en el Acceso Este

Los trabajos para ampliar una tercera trocha en una de las principales vías de ingreso al Gran Mendoza obligarán a modificar recorridos, paradas y tiempos de viaje. Recomiendan salir hasta una hora antes para evitar demoras.

Las obras que transformarán el Acceso Este ya comenzaron a generar cambios importantes en la circulación vehicular y, en las próximas semanas, también impactarán de lleno en el transporte público. Ante el avance del proyecto de ampliación de la autopista, las autoridades confirmaron modificaciones en los recorridos de colectivos de diversas líneas de los Grupos 200, 300, 800 y 900, las cuales fueron desviadas para circular por las calles colectoras. Pidieron a los usuarios planificar sus viajes con anticipación.

El objetivo es mantener el funcionamiento del sistema de transporte mientras avanzan los trabajos de infraestructura, aunque advierten que podrían registrarse importantes demoras durante los primeros meses.

Cómo quedarán los recorridos de los colectivos

Como parte del plan de reorganización del tránsito, las líneas del Mendotran comenzaron a circular por las calles colectoras del Acceso Este.

La distribución será la siguiente:

La lateral norte concentrará la circulación hacia Ciudad de Mendoza.

La lateral sur será utilizada por los colectivos y vehículos que se dirijan hacia los departamentos del Este.

Esta reconfiguración busca ordenar el tránsito mientras se ejecutan las obras que permitirán sumar una nueva trocha en uno de los corredores más transitados del Gran Mendoza.

Recomiendan salir hasta una hora antes

Uno de los principales temores de los pasajeros son las demoras que podrían generarse durante las primeras etapas de los trabajos. Por ese motivo, desde el Gobierno provincial y los organismos de transporte sugirieron adelantar los horarios habituales de viaje.

La recomendación es concurrir a las paradas entre 45 y 60 minutos antes del horario habitual, especialmente para quienes utilizan colectivos para llegar al trabajo, la universidad o realizar trámites.

Muchos usuarios ya comenzaron a reorganizar sus rutinas ante la posibilidad de que las colectoras se saturen durante las horas pico.

Cuándo comenzarán los cortes más importantes en el Acceso Este

Según trascendió, el decreto de adjudicación de la obra ya fue firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y resta avanzar con la formalización de los contratos.

Una vez completado ese paso administrativo, comenzarán las intervenciones sobre la traza principal del Acceso Este. Las estimaciones oficiales indican que los primeros cortes significativos podrían implementarse dentro de las próximas semanas, aproximadamente dentro de 15 días, lo que marcará el inicio de una etapa clave del proyecto.

El plan integral contempla una profunda transformación del Acceso Este para mejorar la conectividad y la circulación vehicular en el Gran Mendoza.

Las autoridades estiman que los trabajos demandarán aproximadamente tres años de ejecución, por lo que los cambios en el tránsito y el transporte público formarán parte de la rutina diaria durante un período prolongado.

Cómo consultar las nuevas paradas y recorridos

Para evitar confusiones, los usuarios pueden consultar los cambios actualizados a través de la aplicación oficial “Mendotran Cuando Subo”. La plataforma ya incorpora los nuevos puntos de ascenso y descenso habilitados, además de información en tiempo real sobre recorridos y frecuencias.

Desde el Gobierno insistieron en la importancia de utilizar la aplicación para mantenerse informado y minimizar inconvenientes durante el desarrollo de las obras.