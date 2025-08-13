Mendoza: el Metrotranvía estará suspendido casi un día por un megaoperativo de tránsito

El Metrotranvía de Mendoza no funcionará por casi un día debido a un megaoperativo de tránsito que moverá un reactor de 456 toneladas desde IMPSA hasta la refinería de YPF en Luján de Cuyo.

La Sociedad de Transporte de Mendoza informó que el servicio del Metrotranvía quedará interrumpido desde el jueves 14 de agosto a las 23 hasta el viernes 15 a las 19, debido a un megaoperativo vial para trasladar el reactor de hidrodesulfuración HG-D-3501, una pieza monumental fabricada por IMPSA para la Refinería de YPF en Luján de Cuyo.

Este dispositivo de 456 toneladas será movido desde IMPSA, en Rodríguez Peña, hasta la destilería de YPF en Luján de Cuyo, en un procedimiento que demandará entre tres y cinco días y afectará el tránsito en varias arterias clave del Gran Mendoza.

Calles afectadas y recorrido del megaopertivo para trasladar el reactor

El operativo comenzará en IMPSA, sobre Carril Rodríguez Peña hacia el oeste, para luego incorporarse a la Ruta Nacional 40 en sentido norte. Tras un cruce por el cantero central, se retomará la RN 40 de norte a sur, con desvíos en los puentes de:

Rodríguez Peña

Sarmiento

Rawson

Juan José Paso

Boedo

Bulnes

Aráoz

Anchorena

Azcuénaga

Ferrocarril Belgrano Cargas

Río Mendoza

Quintana

Olavarría

Desde allí, la caravana tomará la Ruta Nacional 7 hacia el oeste, para luego ingresar a la Ruta Provincial 84 y continuar por calle Bransen hasta el Puesto 7 de la Refinería YPF.

El traslado contará con el acompañamiento de la Policía Vial de Mendoza, Gendarmería Nacional y los equipos de tránsito de Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú.

Por las dimensiones del reactor, será necesario utilizar grúas para levantar pórticos, así como elevar cables eléctricos, de internet y TV. En estas tareas intervendrá personal técnico de las empresas proveedoras de esos servicios.

La magnitud del operativo obligó a suspender el Metrotranvía por casi 20 horas, ya que parte de las maniobras se desarrollarán en zonas donde el servicio ferroviario podría verse comprometido.

Las autoridades indicaron que una vez finalizadas las maniobras, el servicio se reanudará en toda la traza.