Atención mendocinos: desde este miércoles cortan Yrigoyen-Brasil y cambian los recorridos de colectivos

Las obras de renovación de la infraestructura sanitaria avanzan sobre una de las principales conexiones entre Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz. Desde este miércoles habrá un corte total de tránsito durante casi un mes y se modificarán los recorridos de varias líneas de colectivos.

La circulación entre Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz sufrirá importantes cambios desde este miércoles 8 de julio, cuando comience una nueva etapa de las obras de remodelación sobre Hipólito Yrigoyen-Brasil, uno de los corredores más transitados del Gran Mendoza. La intervención implicará un corte total de tránsito en una de las intersecciones clave de la zona y obligará a implementar desvíos tanto para vehículos particulares como para el transporte público.

Según informaron desde Aguas Mendocinas, las tareas demandarán alrededor de 25 días, aunque forman parte de una obra integral que se extenderá por aproximadamente 18 meses.

El cierre afectará la intersección de Belgrano/San Juan y Brasil, donde se ejecutarán trabajos de infraestructura sanitaria.

Las tareas incluyen:

Construcción de dos nuevas bocas de registro.

Reubicación de una red cloacal terciaria sobre calle Brasil.

Renovación de las cañerías de agua y cloacas con más de 40 años de antigüedad.

Desde la empresa explicaron que el cronograma debió modificarse luego de detectar instalaciones subterráneas que no figuraban en los planos originales durante el inicio de las excavaciones.

Por qué se retrasó el inicio de las obras

Originalmente, esta etapa iba a comenzar el lunes 6 de julio, pero durante los primeros movimientos de suelo aparecieron interferencias subterráneas no previstas.

Ante esa situación, Aguas Mendocinas, junto con la Subsecretaría de Transporte y los municipios de Ciudad y Godoy Cruz, decidieron reprogramar el operativo para minimizar el impacto en el tránsito.

Como consecuencia, también quedó postergado el corte previsto sobre calle San Martín, que será ejecutado una vez finalizada esta intervención.

Cómo serán los desvíos para los vehículos particulares

Mientras permanezca vigente el corte, quienes circulen por el sector deberán utilizar recorridos alternativos.

Sentido hacia Godoy Cruz

Los vehículos que transiten por San Martín deberán desviarse por:

Serú hacia el oeste.

hacia el oeste. Continuar por República del Líbano .

. Desde allí retomar el recorrido habitual hacia Godoy Cruz.

Sentido hacia Ciudad de Mendoza

Quienes ingresen desde Godoy Cruz podrán optar por:

Girar a la izquierda por Liniers o 25 de Mayo .

o . Continuar por Almirante Brown hasta España.

Como alternativa también podrán:

Doblar a la derecha por Castellani .

. Avanzar una cuadra.

Incorporarse nuevamente a San Juan para seguir hacia el norte.

Qué líneas de colectivos modificarán su recorrido

El transporte público también deberá adaptar su circulación mientras duren los trabajos.

Colectivos que llegan desde San Martín y Morón

Las unidades circularán por:

Morón.

Rioja.

Brasil.

Costanera (Ricardo Videla).

Minuzzi.

Reincorporación a avenida San Martín en Godoy Cruz.

Colectivos que parten desde Peltier y La Pampa

El recorrido temporal será:

La Pampa.

Capitán de Fragata Moyano.

República del Líbano.

Echeverría.

Las modificaciones estarán vigentes durante todo el período que permanezca cerrado el cruce.

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La remodelación integral de Hipólito Yrigoyen-Brasil busca reemplazar redes de agua potable y cloacas que ya superaron cuatro décadas de funcionamiento.

En los sectores ubicados dentro de Godoy Cruz, las tareas se concentrarán principalmente bajo la calzada, donde se instalarán nuevas cañerías por debajo de la traza del Metrotranvía, evitando intervenir las veredas para reducir el impacto sobre vecinos y comercios.

Desde Aguas Mendocinas recordaron que la obra se ejecutará por etapas para minimizar las complicaciones en una de las arterias más utilizadas por quienes se trasladan diariamente entre Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz.