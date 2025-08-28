Atención: desde el 1 de septiembre cambia el horario del Paso Cristo Redentor para cruzar a Chile

El Paso Cristo Redentor cambia su horario y permitirá cruzar a Chile las 24 horas. Hasta cuándo dura la medida.

Desde este lunes 1 de septiembre, el Paso Internacional Cristo Redentor cambiará el horario de invierno al de verano para cruzar a Chile. Es decir, que comenzará a operar las 24 horas del día, según informó la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras.

La medida busca agilizar el tránsito de turistas y transportistas en uno de los cruces fronterizos más utilizados del país. No obstante, las autoridades advirtieron que es fundamental que los viajeros consulten en el sitio oficial para confirmar en tiempo real el estado de habilitación del corredor, ya que las condiciones climáticas pueden generar cierres temporales.

Actualmente, el horario de funcionamiento es de lunes a domingo de 9:00 a 21:00 (hora Argentina) y de 8:00 a 20:00 (hora Chile). Además, se mantiene el cierre preventivo de barreras en Uspallata a las 19:00 y en Guardia Vieja (Chile) a las 18:00, lo que suele generar demoras en temporadas de alta demanda.

Sin embargo, a partir del lunes 1 de septiembre, el túnel internacional permanecerá abierto las 24 horas.

Recomendaciones para viajar a Chile

Ante el inicio del régimen 24 horas, las autoridades difundieron una serie de consejos para quienes planeen cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores:

Llevar abrigo, alimentos y agua ante posibles contingencias.

ante posibles contingencias. Contar con combustible suficiente para todo el trayecto.

para todo el trayecto. Extremar la precaución en zonas con hielo o baja visibilidad .

. Respetar la velocidad permitida y las indicaciones de las fuerzas de seguridad.

y las indicaciones de las fuerzas de seguridad. En caso de emergencias, comunicarse con los servicios de asistencia en la zona.

Por su parte, Vialidad Nacional confirmó que continuará con el monitoreo constante de la ruta y difundirá reportes actualizados sobre el estado del cruce, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios.