Atención conductores: volcó un camión en el Acceso Sur y hay tránsito demorado

Un camión volcó en el Acceso Sur a la altura de Rodríguez Peña y complica la circulación del tránsito. Recomiendan tomar rutas alternativas.

Un camión que volcó esta mañana en Acceso Sur, a la altura de Rodríguez Peña y generó una congestión vehicular que afecta tanto a autos particulares como a vehículos de carga que circulan hacia el norte de la provincia.

Según informaron desde el municipio de Godoy Cruz, personal de tránsito y equipos de pericia se encuentran en el lugar trabajando para normalizar la circulación. Por el momento, el tránsito se encuentra restringido a uno o dos carriles según el sector, lo que complica la circulación en la zona y en la conexión con Sarmiento.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:20 horas, cuando el conductor del camión realizó una maniobra defensiva al verse encerrado en su carril, provocando que el vehículo volcara. La cabina sufrió daños importantes, y se reporta que parte de la carga quedó esparcida sobre la vía. Hasta el momento, no se especificó el tipo de carga ni si hubo pérdidas significativas.

Desde el municipio recomendaron a los conductores tomar rutas alternativas y mantener paciencia, especialmente quienes descienden por la conocida “bajada del rulito” de Rodríguez Peña, donde la circulación se encuentra especialmente complicada.