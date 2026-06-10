Atención conductores: Mendoza permitirá denunciar infracciones de tránsito con fotos y videos desde el celular

La provincia avanza con la reglamentación de una nueva herramienta que permitirá a cualquier ciudadano reportar maniobras peligrosas en la vía pública. Cómo funcionará el sistema, qué infracciones podrán registrarse y qué pasará con las imágenes enviadas.

En Mendoza, cualquier vecino pronto podrá convertirse en un “testigo” de las infracciones de tránsito. A través de una nueva herramienta impulsada por el Gobierno provincial, los ciudadanos tendrán la posibilidad de enviar fotos y videos de maniobras peligrosas, estacionamientos indebidos y otras faltas viales directamente desde sus celulares. La medida forma parte del sistema denominado Modo Testigo, una iniciativa que busca reforzar los controles en las calles mediante la participación ciudadana y el uso de la tecnología.

La iniciativa, que forma parte de la denominada Ley Cámara Testigo, apunta a ampliar los mecanismos de control y prevención vial incorporando la participación de los vecinos. Sin embargo, las imágenes enviadas no generarán multas automáticas, sino que deberán atravesar un proceso de revisión y validación por parte de las autoridades competentes.

Cómo funcionará el Modo Testigo en Mendoza

La nueva herramienta estará integrada a los canales digitales oficiales de la provincia y permitirá que cualquier persona registre una posible infracción de tránsito y la envíe para su análisis.

Según explicaron desde el ámbito judicial, los usuarios podrán cargar fotografías o videos que muestren conductas peligrosas o incumplimientos de las normas viales. Posteriormente, el material será evaluado por organismos especializados antes de ser remitido a los juzgados viales.

El objetivo es aprovechar la tecnología disponible en los teléfonos celulares para fortalecer la seguridad vial y aumentar la capacidad de control sobre situaciones que muchas veces ocurren fuera del alcance de inspectores o cámaras oficiales.

Uno de los aspectos centrales de la reglamentación es que las fotografías y videos enviados por los ciudadanos no constituirán una denuncia formal ni una prueba definitiva.

Cada caso deberá ser analizado por las autoridades correspondientes para verificar la autenticidad del material, confirmar que efectivamente exista una infracción y garantizar el respeto por los derechos y la privacidad de las personas involucradas. Solo después de esa evaluación podrá iniciarse un expediente o una actuación ante los juzgados viales.

Qué infracciones podrían reportarse

La herramienta busca detectar conductas que representan riesgos para la seguridad de conductores, peatones y ciclistas.

Entre las situaciones que podrían ser registradas se encuentran maniobras imprudentes, estacionamientos indebidos, cruces peligrosos, circulación en contramano y otras faltas contempladas por la legislación vial vigente.

Además de servir como elemento para eventuales actuaciones administrativas, las autoridades consideran que el sistema tendrá un fuerte componente preventivo y educativo.

Desde el Gobierno provincial señalaron que parte del material recibido podría utilizarse en campañas de educación vial destinadas a generar mayor conciencia sobre las conductas de riesgo.

En esos casos, las imágenes serían difundidas preservando la identidad y los datos personales de los involucrados, con el objetivo de mostrar situaciones reales y promover el respeto por las normas de tránsito.

La advertencia para quienes utilicen la aplicación

Uno de los puntos que remarcarán las autoridades en la reglamentación es que el sistema no podrá ser utilizado por conductores mientras manejan.

De hecho, tomar fotografías o grabar videos mientras se conduce constituye una infracción vial. Por eso, quienes registren situaciones para reportarlas deberán hacerlo sin poner en riesgo su propia seguridad ni la de terceros.