Atención conductores: habrá un corte total en esta calle de Godoy Cruz

La Municipalidad de Godoy Cruz informó un corte total por obras de ampliación del Metrotranvía. El desvío afectará la circulación hasta fin de mes.

Las obras de ampliación del Metrotranvía continúan avanzando y, por ese motivo, se realizará un nuevo corte de tránsito.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos y automovilistas circular con precaución y optar por vías alternativas.

¿Cuál calle estará cortada y hasta cuándo?

Desde el municipio informaron que el corte se realizará sobre calle Cipolletti, en el tramo comprendido entre San Martín Sur e Ingeniero Huergo.

Quienes se desplacen por calle Decurgez de b deberán girar por San Martín Sur hacia el Sur y retomar por Hualpa. En tanto, los conductores que transiten desde el Oeste deberán desviarse por Huergo hasta Lavalle.

Estos desvíos permanecerán activos hasta el 30 de octubre, mientras se ejecutan las tareas previstas. Además, se recomienda prestar atención a las señalizaciones y respetar las indicaciones del personal de tránsito para evitar inconvenientes en la zona.