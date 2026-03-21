Atención conductores: el Paso Cristo Redentor vuelve a cerrar por mal tiempo

El cruce internacional estará inhabilitado durante varias horas por las malas condiciones climáticas en alta montaña.

El Paso Internacional Cristo Redentor permanecerá cerrado en ambos sentidos para todo tipo de vehículos este domingo 22 de marzo, según informó la Coordinación del Centro de Frontera.

De acuerdo al comunicado oficial, el corte comenzará a las 22 horas del sábado 21. A partir de ese horario se cerrará el túnel internacional y se suspenderá completamente la circulación entre Argentina y Chile.

La medida responde a las condiciones climáticas desfavorables previstas en la alta montaña, especialmente del lado argentino, donde no están garantizadas las condiciones de transitabilidad segura.

Si las condiciones mejoran, la reapertura está prevista para el lunes 23 desde las 9 de la mañana. Sin embargo, las autoridades aclararon que el horario podría modificarse en función de la evolución del clima.

Desde el organismo recomendaron a quienes tenían previsto viajar que reprogramen sus recorridos y sigan la información oficial para evitar inconvenientes.