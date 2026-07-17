Atención conductores: dónde están los cortes y desvíos en el Acceso Este y cómo será el operativo desde el lunes

Con el regreso a clases y el aumento del tránsito, la Municipalidad de Guaymallén reforzará los controles en la zona de obras del Acceso Este. Conocé cuáles son los cortes, los desvíos habilitados y las recomendaciones para evitar demoras.

Las obras en el Acceso Este continúan avanzando en Guaymallén y desde el próximo lunes, con la vuelta a clases tras las vacaciones de invierno, se espera un importante incremento del tránsito en uno de los principales ingresos al Gran Mendoza. Ante este escenario, las autoridades municipales anunciaron un operativo especial para ordenar la circulación y minimizar las demoras.

Qué sectores del Acceso Este tendrán cortes y desvíos

Las intervenciones se desarrollan tanto en Guaymallén como en Maipú, por lo que quienes circulen por el Acceso Este encontrarán distintos puntos con reducción de calzada y desvíos.

Cortes en dirección Este (hacia San Martín)

Los trabajos afectan los siguientes sectores:

Puente de calle Tirasso , en Guaymallén.

, en Guaymallén. Entre el puente de calle Medina y el puente de calle Las Margaritas , en Maipú.

y el , en Maipú. Entre el puente de calle Serpa y el puente de calle Cervantes, también en Maipú.

Cortes en dirección Oeste (hacia Ciudad de Mendoza)

En sentido hacia la capital provincial, las restricciones se concentran en:

Puente de calle Arturo González , en Guaymallén.

, en Guaymallén. Desde el puente de calle Lamadrid hasta el puente de calle Las Margaritas, en Maipú.

El puente Arturo González será uno de los puntos más complicados

Desde la Municipalidad de Guaymallén advirtieron que el sector del puente Arturo González será uno de los lugares donde podría registrarse la mayor concentración de vehículos durante las horas pico.

Por ese motivo, se aconseja utilizar las colectoras y otras vías alternativas siempre que sea posible. En el sentido de ingreso hacia la Ciudad de Mendoza, continuará habilitada una trocha de circulación sobre el acceso, mientras que el resto del tránsito será derivado hacia las calles laterales.

Habrá un importante operativo de tránsito por el regreso a clases

Las autoridades confirmaron que el operativo implementado durante el inicio de las obras será reforzado a partir del lunes, cuando vuelva la actividad escolar y aumente considerablemente el flujo vehicular.

Según informaron, habrá alrededor de 30 agentes de tránsito, junto con personal del Ministerio de Seguridad, distribuidos en los principales cruces para ordenar la circulación y agilizar los desvíos.

Además, explicaron que el plan fue ajustado luego de analizar los puntos donde se generaron mayores demoras durante los primeros días de intervención.

Cómo avanzan las obras para ampliar el Acceso Este

En el tramo correspondiente a Guaymallén, los trabajos comenzaron desde la zona de Tirasso hacia el Este y desde Arturo González hacia el Oeste, en bloques de aproximadamente 500 metros.

En cada etapa permanece cerrado el carril rápido, mientras que los vehículos pueden circular por el carril lento y las dos trochas de las colectoras. Las tareas se concentran principalmente en el cantero central, donde se construirá una tercera trocha para ampliar la capacidad del corredor.

El esquema de trabajo avanzará de manera progresiva hasta alcanzar tres frentes simultáneos, cubriendo un total cercano a 1,5 kilómetros de obra.

Recomendaciones para quienes circulen por la zona

Frente al incremento del tránsito previsto para los próximos días, las autoridades aconsejan:

Salir con mayor anticipación para evitar demoras.

para evitar demoras. Consultar el estado del tránsito antes de viajar.

Respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito.

Utilizar calles alternativas cuando sea posible.

cuando sea posible. Circular con precaución en las zonas donde se registran reducciones de calzada.

Las obras forman parte del plan de ampliación del Acceso Este, una intervención que busca mejorar la circulación en uno de los corredores más transitados del área metropolitana de Mendoza.