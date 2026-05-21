Atención conductores: cortarán un tramo de la calle san Martín Sur por dos semanas

La interrupción comenzará este jueves y se extenderá durante dos semanas. Habrá desvíos y cambios en la circulación en una de las zonas más transitadas de Godoy Cruz.

Las obras de ampliación del Metrotranvía de Mendoza continúan avanzando y desde este jueves se aplicarán nuevos cambios en el tránsito vehicular sobre una de las arterias más importantes del Gran Mendoza. Se trata de un corte parcial en San Martín Sur, a la altura de la intersección con Loria Oeste, en Godoy Cruz.

Según informaron oficialmente, la restricción comenzará el 21 de mayo y se mantendrá hasta el próximo 4 de junio, período en el que se realizarán trabajos vinculados a la extensión del sistema de transporte.

Cómo será el corte en San Martín Sur

Desde el inicio de las tareas, la circulación quedará reducida a media calzada tanto hacia el Norte como hacia el Sur sobre San Martín Sur. Además, quienes circulen por Loria Oeste desde el Este no podrán doblar hacia el Sur.

En cambio, sí estará permitido el giro hacia el Norte para los automovilistas que lleguen a esa intersección.

Las autoridades solicitaron a los conductores extremar la precaución y respetar la señalización colocada en la zona para evitar complicaciones y demoras.

Piden utilizar vías alternativas

Debido al importante movimiento vehicular que registra diariamente ese sector de Godoy Cruz, desde el municipio recomendaron utilizar calles alternativas para evitar congestionamientos durante las próximas dos semanas.

Las modificaciones forman parte del avance de la ampliación del Metrotranvía, una de las obras de infraestructura más importantes que actualmente se ejecutan en el Gran Mendoza y que busca mejorar la conectividad del transporte público.