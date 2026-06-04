Atención conductores: comienzan los desvíos en el Acceso Este y advierten por multas en Guaymallén y Maipú

Las obras de ampliación ya están en marcha y modificarán la circulación durante varios meses. Habrá reducción de carriles, controles de velocidad y sanciones para quienes estacionen en zonas prohibidas.

Las históricas obras de remodelación del Acceso Este ya comenzaron en Mendoza y traerán cambios importantes para miles de automovilistas que circulan diariamente entre Guaymallén y Maipú. Desde esta semana se aplican reducciones de calzada, desvíos temporales y nuevos controles de tránsito que incluirán multas para quienes incumplan las normas. El proyecto forma parte de la transformación de la actual Ruta Provincial 22, una de las arterias más transitadas del Gran Mendoza, y demandará paciencia por parte de los conductores debido a las modificaciones que se extenderán durante varios meses.

Cómo afectan las obras al tránsito en el Acceso Este

Los primeros trabajos ya se ejecutan en el tramo correspondiente a Maipú. Allí se realizan intervenciones sobre las laterales y banquinas, una etapa previa a la ampliación definitiva de la calzada.

Actualmente, la circulación presenta restricciones en distintos sectores, con reducción de carriles y circulación más lenta en horarios de mayor tránsito.

Desde el Gobierno provincial informaron que las obras avanzarán por etapas para evitar cortes totales, aunque reconocieron que habrá demoras y complicaciones inevitables mientras duren los trabajos.

La siguiente etapa comenzará durante los primeros días de julio en Guaymallén. Los trabajos se desarrollarán entre la zona de Arturo González y Tirasso, para luego extenderse hacia otros sectores del corredor vial.

La modalidad será similar a la implementada en Maipú: se intervendrán tramos de aproximadamente 400 a 500 metros, dejando habilitado al menos un carril de circulación.

Además, se habilitarán accesos temporales para que los conductores puedan incorporarse a las colectoras y evitar los sectores afectados por las obras.

Habrá multas y controles especiales

Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades es el uso de las colectoras como alternativa de circulación. Por ese motivo, el Municipio de Guaymallén anunció controles específicos para evitar maniobras peligrosas, exceso de velocidad y estacionamiento indebido.

Las autoridades remarcaron que estará prohibido estacionar sobre las laterales utilizadas como vías alternativas, ya que necesitan mantener la máxima capacidad de circulación posible mientras duren los trabajos. Los inspectores municipales realizarán operativos permanentes y quienes incumplan las normas podrán recibir sanciones económicas.

Frente al inicio de las obras, desde Provincia solicitaron a los automovilistas extremar las precauciones, respetar la señalización y prever mayores tiempos de viaje.

También recomendaron utilizar aplicaciones de navegación para consultar el estado del tránsito en tiempo real y, cuando sea posible, optar por recorridos alternativos.

Las autoridades insistieron en que la colaboración de los conductores será clave para minimizar el impacto de una obra considerada estratégica para mejorar la conectividad y la seguridad vial del Gran Mendoza.