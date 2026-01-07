Atención afiliados de OSEP: la obra social suma un servicio de telemedicina con atención las 24 horas

La nueva herramienta digital permitirá resolver consultas médicas en pocos minutos, con recetas electrónicas y certificados validados, buscando optimizar recursos.

La Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) presentó una nueva herramienta digital que permitirá a sus afiliados acceder a consultas médicas remotas en cualquier momento del día, sin necesidad de trasladarse y con un coseguro accesible. El servicio ya está disponible a través de la aplicación oficial Mi OSEP y marca un paso clave en el proceso de transformación digital de la obra social.

El presidente de OSEP, Carlos Funes, destacó la importancia de esta innovación: “Queremos que el afiliado pueda resolver una consulta médica en pocos pasos y sin barreras. La Teleconsulta también permite descomprimir las guardias en casos que no revisten urgencia”. Con esta iniciativa, la entidad busca mejorar la accesibilidad y optimizar los recursos del sistema de salud.

El funcionamiento es sencillo. Los afiliados deben ingresar a la app Mi OSEP, seleccionar la opción Teleconsulta y elegir entre las empresas prestadoras habilitadas para recibir atención médica. El sistema fue diseñado para ser ágil e intuitivo, con el objetivo de que cualquier persona pueda utilizarlo sin complicaciones.

Entre los beneficios más destacados se encuentran la rapidez en la atención, la posibilidad de realizar la consulta desde el hogar o cualquier lugar con conexión a internet y la emisión de recetas electrónicas integradas al sistema SISAO. Además, los certificados médicos cuentan con validación mediante código QR, lo que garantiza seguridad y trazabilidad.

El servicio estará disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, y en esta primera etapa contempla especialidades como Clínica Médica, Pediatría y Salud Mental. De esta manera, OSEP busca dar respuesta a las necesidades más frecuentes de sus afiliados y ofrecer alternativas que eviten la saturación de las guardias hospitalarias.

Desde la obra social remarcaron que la única vía oficial para acceder a la Telemedicina es la aplicación Mi OSEP. No se realizan llamados telefónicos ni mensajes privados para ofrecer turnos o consultas, con el fin de prevenir posibles estafas o información falsa que circule en redes sociales.