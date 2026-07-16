ATE aceptó la oferta salarial del Gobierno de Mendoza: habrá un aumento del 11% y un bono de hasta $360.000

Tras una ajustada votación de las bases, el sindicato resolvió aceptar la propuesta del Ejecutivo provincial. El acuerdo contempla una suba escalonada sobre el sueldo básico y un bono extraordinario para trabajadores estatales.

Luego de varias semanas de negociaciones y de un primer rechazo a la propuesta oficial, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) aceptó la oferta paritaria presentada por el Gobierno de Mendoza para el segundo semestre de 2026. La decisión fue tomada tras una consulta a las bases del gremio y permitirá aplicar un aumento salarial del 11%, además del pago de un bono de hasta $360.000 para distintos sectores de la administración pública.

Aunque desde la conducción sindical reconocieron que la propuesta no alcanza para cubrir el costo de la canasta básica, señalaron que respetarán la decisión expresada por la mayoría de los trabajadores.

Cómo es el acuerdo paritario entre ATE y el Gobierno de Mendoza

El convenio salarial alcanzado establece un incremento del 11% sobre el sueldo básico, distribuido en dos etapas:

7% en agosto

4% en noviembre

Ambos porcentajes serán calculados sobre los haberes correspondientes a junio de 2026 y se aplicarán de forma no acumulativa.

Además, el Ejecutivo provincial incorporó un bono extraordinario no remunerativo y no bonificable, cuyos montos varían según la categoría salarial de cada trabajador. El refuerzo económico oscila entre $150.000 y $360.000, y será abonado en tres cuotas consecutivas.

El secretario general de ATE Mendoza, Roberto Macho, explicó que la conducción sindical no estaba de acuerdo con la propuesta salarial, aunque decidió respetar el resultado de la votación realizada entre los afiliados.

Según detalló, alrededor del 65% de los trabajadores optó por aceptar la oferta presentada por el Gobierno.

“Si la decisión dependiera únicamente de la comisión directiva, la respuesta habría sido negativa porque el aumento no alcanza para cubrir la canasta alimentaria. Pero somos una herramienta de los trabajadores y debemos respetar lo que resolvieron las bases“, expresó el dirigente.

Macho también sostuvo que el gremio continuará impulsando otros reclamos vinculados a las condiciones laborales, como los pases a planta permanente, cambios de régimen y la provisión de ropa de trabajo, temas que serán abordados en futuras mesas técnicas.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que el entendimiento con ATE representa un nuevo avance dentro de la ronda de paritarias 2026 con los distintos sindicatos estatales.

La directora de Recursos Humanos de la provincia, Mariana Lima, señaló que el acuerdo alcanzado forma parte del diálogo permanente que mantiene el Gobierno con los representantes de los trabajadores.

La funcionaria recordó que anteriormente también se firmaron acuerdos con el SUTE, SITRAVI y el sector de Funcionarios Judiciales, y confirmó que durante las próximas semanas continuarán las reuniones con otros gremios de la administración pública.

Quiénes cobrarán el aumento y el bono

El acuerdo alcanzado beneficia a trabajadores representados por ATE que se desempeñan en distintos organismos del Estado provincial, entre ellos:

Régimen 15 (Salud)

Régimen 5 (Administración Central)

Licenciados en Enfermería

En el caso del personal de salud, el cronograma prevé que la primera cuota del bono extraordinario comience a abonarse junto con los salarios correspondientes a julio.