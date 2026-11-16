Las oficinas permanecerán cerradas por el Día del Registro Civil, aunque habrá guardias para atender situaciones urgentes. La atención habitual se retomará el miércoles 18 de noviembre, con una excepción.

El Gobierno de Mendoza oficializó un asueto administrativo para el personal del Registro Civil este martes 17 de noviembre, con motivo del Día del Registro Civil. Por este motivo, las oficinas no brindarán atención habitual al público, aunque se mantendrán guardias especiales para resolver trámites urgentes e impostergables.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 2493/2026, publicado en el Boletín Oficial. La disposición alcanza exclusivamente al personal de esta repartición y contempla la organización de guardias para garantizar la atención de situaciones de fuerza mayor.

Qué trámites atenderán las guardias del Registro Civil

De acuerdo con el artículo 2 del decreto, la Dirección del organismo deberá disponer guardias especiales para atender los casos que no puedan esperar hasta la reanudación del servicio habitual.

Entre las gestiones contempladas se encuentran las inscripciones de defunciones necesarias para realizar sepelios, nacimientos críticos y emergencias documentales debidamente justificadas.

En cambio, quedarán suspendidos temporalmente los trámites habituales que no revistan carácter urgente, como:

Renovaciones y gestiones comunes de DNI.

Tramitación de pasaportes.

Matrimonios previamente agendados.

Emisión de partidas ordinarias.

Cómo comunicarse con el Registro Civil por una urgencia

Quienes necesiten resolver una situación impostergable o consultar qué dependencia se encuentra operativa podrán comunicarse a través de los canales de atención habilitados por la Provincia:

Línea telefónica: 148, opción 5.

148, opción 5. WhatsApp de urgencias: 261 597-4877 (mensajes escritos).

261 597-4877 (mensajes escritos). Correo electrónico: urgenciasregistrocivil@mendoza.gov.ar.

Además, la oficina del Registro Civil ubicada en el Hiper Libertad, en Joaquín V. González 450, permanecerá abierta para atender situaciones de emergencia que puedan presentarse durante la jornada.

La atención habitual en el resto de las dependencias se retomará el miércoles 18 de noviembre.

Por qué se celebra el Día del Registro Civil el 17 de noviembre

La fecha fue instituida durante el Tercer Congreso Nacional de Directores de Registro Civil, realizado en Mendoza en 1965. La conmemoración recuerda la sanción de la primera ley dictada en el país para organizar un Registro Civil. Hasta entonces, los registros de nacimientos, matrimonios y defunciones estaban a cargo de las parroquias.