La DGE realizó una nueva corrida informática para cubrir las vacantes de primer año. Cecilia Páez explicó cuándo podrán consultar las familias qué establecimiento les tocó, cuántos bancos quedan disponibles y cómo solicitar un cambio.

La Dirección General de Escuelas (DGE) realizó una nueva corrida informática para asignar las vacantes de primer año de las escuelas secundarias estatales para el ciclo lectivo 2027.

La titular de Educación Secundaria, Cecilia Páez, explicó cómo se desarrolló el procedimiento, cuántos alumnos esperaban conseguir un banco y qué pueden hacer las familias si no están conformes con la institución que les tocó.

Páez explicó que la corrida informática comenzó con los abanderados que no habían conseguido un banco durante la primera instancia. Una vez completada esa asignación, el sistema avanzó con el resto de los estudiantes que estaban inscriptos previamente. Para participar, las familias habían tenido que seleccionar tres opciones de escuelas secundarias.

“El sistema va tomando y descartando las escuelas a medida que se van completando las vacantes que ofrecen“, explicó la titular de Educación Secundaria sobre el mecanismo utilizado para distribuir los lugares disponibles.

En cuanto a las cifras del proceso, Páez indicó que en la primera instancia se había inscripto casi el 52,5% de los alumnos que ingresarán a primer año. Para esta segunda etapa quedaba sin banco el 39% de los aspirantes, lo que representa un total de 10.198 estudiantes.

La funcionaria precisó que la provincia cuenta con casi 12.000 vacantes para cubrir la demanda de esta instancia.

Uno de los puntos que aclaró Páez es que tener garantizada una vacante no significa necesariamente conseguir un lugar en la institución que la familia eligió como primera opción.

“Es muy posible que los chicos elijan una escuela determinada. Lo que no podemos garantizar es la escuela. Pero sí la educación como derecho básico para todos los jóvenes de nuestra provincia”, sostuvo.

Por eso, recomendó a los padres confirmar el banco que les asignó el sistema, ya que cualquier solicitud para cambiar de establecimiento deberá estar debidamente justificada.

“Yo a los papás les diría que confirmen el banco, porque este banco ha llevado todo un proceso, pero tienen que fundar el pedido en una razón de peso“, señaló.

La funcionaria también explicó que existe una tercera instancia en las sedes de supervisión correspondientes y en las direcciones de línea. Allí las familias podrán presentar un planteo fundamentado y explicar por qué el estudiante no podría asistir a la escuela que le tocó en la corrida informática.

El procedimiento contempla tanto a la Educación Secundaria Orientada como a la modalidad Técnica, por lo que los reclamos deberán canalizarse según el tipo de establecimiento.

Para conocer qué escuela le fue asignada a cada estudiante, los padres deberán ingresar al sistema GEI-PAD y revisar el apartado de mensajería. Según anticipó Páez, los resultados de la corrida informática estarán disponibles dentro de las próximas 24 a 48 horas.

Una vez que reciban la notificación, las familias podrán conocer el establecimiento asignado y avanzar con la confirmación de la vacante. En caso de necesitar un cambio, deberán presentar los motivos que justifiquen el pedido ante las instancias correspondientes.