Así son las casas que están construyendo donde estaba la Playa San Agustín

El histórico predio donde durante años funcionó la Playa San Agustín cambia por completo su antiguo uso. Ya comenzaron a levantarse las primeras viviendas y el proyecto contempla un nuevo barrio con infraestructura, servicios y espacios públicos. Las obras finalizarían en marzo de 2027.

La transformación de la histórica Playa San Agustín ya comenzó a hacerse visible. En el predio donde durante décadas funcionó la playa de secuestro vehicular, avanzan las obras del futuro barrio San Agustín, un desarrollo habitacional impulsado por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Actualmente, los trabajos muestran avances tanto en la urbanización del terreno como en la construcción de las primeras casas, que estarán listas, según las estimaciones oficiales, en marzo de 2027.

Cómo serán las viviendas del nuevo barrio San Agustín

El proyecto contempla la construcción de 56 viviendas, desarrolladas bajo la tipología CEPA, con una superficie total de 55,90 metros cuadrados, de los cuales 52,90 m² serán cubiertos y 3 m² semicubiertos.

Cada unidad contará con: cocina-comedor, dos dormitorios, baño completo y lavadero exterior.

Una de las particularidades del proyecto es que el diseño original contempla un dormitorio, mientras que el segundo será financiado por la Municipalidad de Ciudad, ampliando así la capacidad habitacional de cada vivienda.

Además, las casas adaptadas para personas con discapacidad tendrán una superficie aproximadamente 10% mayor, para facilitar la accesibilidad.

Qué obras ya se están realizando en el predio

El desarrollo urbano ocupa un terreno de aproximadamente 11 hectáreas, que fue dividido en dos etapas para facilitar la ejecución de las obras y las tareas de recuperación ambiental del lugar.

En esta primera fase ya comenzaron los trabajos de:

Movimiento de suelos

Nivelación del terreno

Apertura y conformación de calles

Preparación para cordones, cunetas y veredas

Instalación de redes de agua potable, cloacas y alumbrado público

Desde el municipio informaron que la urbanización presenta un avance cercano al 11%, mientras que la construcción de las viviendas ya supera el 13%. Las primeras casas ya pueden observarse sobre el terreno, marcando el futuro trazado del nuevo barrio.

Un sistema constructivo más moderno y eficiente

Las viviendas se están ejecutando mediante un sistema constructivo innovador basado en paneles estructurales de EPS, reforzados con malla electrosoldada y hormigonado integral.

Según explicaron desde el IPV, esta metodología permite optimizar los tiempos de obra, mejorar el aislamiento térmico de las viviendas y aumentar la calidad constructiva. La inversión destinada por la Provincia supera los $3.200 millones, en el marco del programa Mendoza Construye Línea 1.

De playa de secuestro a un nuevo barrio para familias mendocinas

El lugar funcionó como playa de secuestro vehicular hasta que, tras el incendio ocurrido en el predio, el municipio decidió cerrar definitivamente esas instalaciones y avanzar con un plan integral de recuperación.

El proceso incluyó la compactación de miles de vehículos abandonados, tareas de saneamiento ambiental, remediación del terreno y la planificación de un nuevo desarrollo urbano destinado a viviendas y equipamiento comunitario.

Posteriormente, la Ciudad y el Instituto Provincial de la Vivienda avanzaron en el diseño del proyecto, la obtención del financiamiento y el inicio de las obras que hoy muestran un importante grado de avance.

De acuerdo con el cronograma oficial, las obras de urbanización demandarán alrededor de ocho meses desde su inicio, mientras que la construcción de las viviendas tiene prevista su finalización para marzo de 2027.