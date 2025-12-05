Así será el calendario vendimial 2026: ¿dónde se realizará la Bendición de los Frutos?

El Gobierno provincial presentó el calendario vendimial 2026 y confirmó en qué departamento se realizará la Bendición de los Frutos, en una edición histórica que celebra los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia. También se anunciaron las fechas del Acto Central, el Carrusel, la Vía Blanca y todas las vendimias departamentales.
La cuenta regresiva hacia la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ya comenzó, y este jueves se oficializó el cronograma completo de actividades. En un acto encabezado por el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, y el intendente de Lavalle, Edgardo González, se dieron a conocer todos los detalles de una edición que tendrá un fuerte enfoque federal y celebrará 90 cosechas de una misma cepa, con dirección general de Pablo Perri.
Uno de los anuncios más destacados fue la confirmación de que la Bendición de los Frutos, uno de los rituales más tradicionales de la agenda vendimial, se realizará en Lavalle, marcando un hecho histórico para el departamento. La decisión se enmarca en la política de federalizar las actividades vendimiales, que también incluirá el Paseo Federal, igualmente previsto en esa comuna.
“Este calendario impacta directamente en la cultura, la economía y todo el ecosistema creativo de la provincia. La economía del conocimiento y la economía naranja encuentran en la Vendimia una vidriera única”, destacó García Zalazar. Por su parte, Gareca subrayó que el calendario ya está disponible de manera oficial, y que esta edición aniversario busca “poner en valor la diversidad cultural de Mendoza y sus territorios”.
El intendente González celebró la designación: “Para Lavalle es un hecho histórico. Ser sede de la Vendimia Federal y la Bendición de los Frutos nos permite mostrar nuestra identidad y recibir a mendocinos y turistas con el espíritu anfitrión que nos caracteriza”.
Fiesta Nacional de la Vendimia 2026: cuándo será el Acto Central, el Carrusel y la Vía Blanca
El Acto Central se realizará el sábado 7 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day, mientras que la repetición será el domingo 8 de marzo. Previamente, tendrán lugar actividades emblemáticas como la Vía Blanca, el Carrusel y la Fiesta de la Cosecha.
- Miércoles 4 de marzo: Fiesta de la Cosecha en el Aeropuerto
- Jueves 5 de marzo: Homenaje a los viñateros en el Teatro Griego
- Viernes 6 de marzo: Desayuno real
- Viernes 6 de marzo: Vía Blanca de las Reinas
- Sábado 7 de marzo: Carrusel
- Sábado 7 de marzo: Acto central
- Domingo 8 de marzo: repetición Acto Central
Calendario vendimial 2026: cuándo serán las fiestas departamentales
Diciembre
19: Vendimia de Guaymallén
20: Vendimia de Luján de Cuyo
21: Vendimia de San Martín
Enero
7: Vendimia de Malargüe
17: Vendimia de Junín
24: Vendimia de San Rafael
29: Vendimia de Rivadavia
30: Vendimia de Las Heras y de Tunuyán
31: Vendimia de General Alvear y Maipú
Febrero
4, 11 y 18: Emprendoteca de Industrias Creativas
5: Vendimia de La Paz
6: Vendimia de Ciudad
7: Vendimia de Tupungato
13: Vendimia de Santa Rosa
14: Vendimia de Godoy Cruz
16 y 17: Carnavales en General Alvear y Le Parc
20: Cuyanazo
21: Vendimia de Lavalle y Mercado Cultural
22: Mercado Cultural
23 al 25: Paseo Federal en Lavalle
26: Ensayo general de la Bendición
27: Entrada de Reinas y Bendición de los Frutos
28: Dionisias Wine Fair