Así será el calendario vendimial 2026: ¿dónde se realizará la Bendición de los Frutos?

El Gobierno provincial presentó el calendario vendimial 2026 y confirmó en qué departamento se realizará la Bendición de los Frutos, en una edición histórica que celebra los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia. También se anunciaron las fechas del Acto Central, el Carrusel, la Vía Blanca y todas las vendimias departamentales.

La cuenta regresiva hacia la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ya comenzó, y este jueves se oficializó el cronograma completo de actividades. En un acto encabezado por el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, y el intendente de Lavalle, Edgardo González, se dieron a conocer todos los detalles de una edición que tendrá un fuerte enfoque federal y celebrará 90 cosechas de una misma cepa, con dirección general de Pablo Perri.

Uno de los anuncios más destacados fue la confirmación de que la Bendición de los Frutos, uno de los rituales más tradicionales de la agenda vendimial, se realizará en Lavalle, marcando un hecho histórico para el departamento. La decisión se enmarca en la política de federalizar las actividades vendimiales, que también incluirá el Paseo Federal, igualmente previsto en esa comuna.

“Este calendario impacta directamente en la cultura, la economía y todo el ecosistema creativo de la provincia. La economía del conocimiento y la economía naranja encuentran en la Vendimia una vidriera única”, destacó García Zalazar. Por su parte, Gareca subrayó que el calendario ya está disponible de manera oficial, y que esta edición aniversario busca “poner en valor la diversidad cultural de Mendoza y sus territorios”.

El intendente González celebró la designación: “Para Lavalle es un hecho histórico. Ser sede de la Vendimia Federal y la Bendición de los Frutos nos permite mostrar nuestra identidad y recibir a mendocinos y turistas con el espíritu anfitrión que nos caracteriza”.

Fiesta Nacional de la Vendimia 2026: cuándo será el Acto Central, el Carrusel y la Vía Blanca

El Acto Central se realizará el sábado 7 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day, mientras que la repetición será el domingo 8 de marzo. Previamente, tendrán lugar actividades emblemáticas como la Vía Blanca, el Carrusel y la Fiesta de la Cosecha.

Miércoles 4 de marzo: Fiesta de la Cosecha en el Aeropuerto

Jueves 5 de marzo: Homenaje a los viñateros en el Teatro Griego

Viernes 6 de marzo: Desayuno real

Viernes 6 de marzo: Vía Blanca de las Reinas

Sábado 7 de marzo: Carrusel

Sábado 7 de marzo: Acto central

Domingo 8 de marzo: repetición Acto Central

Calendario vendimial 2026: cuándo serán las fiestas departamentales

Diciembre

19: Vendimia de Guaymallén

20: Vendimia de Luján de Cuyo

21: Vendimia de San Martín

Enero

7: Vendimia de Malargüe

17: Vendimia de Junín

24: Vendimia de San Rafael

29: Vendimia de Rivadavia

30: Vendimia de Las Heras y de Tunuyán

31: Vendimia de General Alvear y Maipú

Febrero

4, 11 y 18: Emprendoteca de Industrias Creativas

5: Vendimia de La Paz

6: Vendimia de Ciudad

7: Vendimia de Tupungato

13: Vendimia de Santa Rosa

14: Vendimia de Godoy Cruz

16 y 17: Carnavales en General Alvear y Le Parc

20: Cuyanazo

21: Vendimia de Lavalle y Mercado Cultural

22: Mercado Cultural

23 al 25: Paseo Federal en Lavalle

26: Ensayo general de la Bendición

27: Entrada de Reinas y Bendición de los Frutos

28: Dionisias Wine Fair