Así se vive un aterrizaje en Mendoza visto desde la cabina de un piloto

El registro transmite la intensidad de la maniobra y permite percibir la emoción de estar en el aire, con cada detalle de la cabina mostrando la precisión y el pulso del vuelo.

Redacción ElNueve.com

El Aeropuerto Internacional El Plumerillo volvió a ser protagonista de una historia que se viralizó en redes sociales. Un piloto compartió imágenes inéditas desde la cabina de su avión durante el descenso en Mendoza, y el registro generó gran impacto por la claridad con la que se observa la maniobra y el paisaje de la provincia.

El video, difundido en plataformas digitales, permite ver cómo se alinean los instrumentos de vuelo con la pista y cómo se despliega la ciudad y el aeropuerto en el momento exacto del aterrizaje. La experiencia, que combina técnica y espectáculo visual, despertó la curiosidad de miles de usuarios que destacaron la precisión del procedimiento y la belleza del entorno.

Especialistas en aviación remarcaron la importancia de este tipo de registros para acercar al público a la complejidad de las maniobras aéreas. “Un aterrizaje no es simplemente bajar el avión; detrás hay cálculos de velocidad, ángulos y coordinación con la torre de control”, explicó el instructor de vuelo Carlos Méndez, quien subrayó que mostrar la cabina o la visual de los pilotos ayuda a comprender la responsabilidad que implica cada operación.

 

Desde el ámbito turístico también se valoró el alcance del material. “Este tipo de contenidos posicionan a Mendoza como destino atractivo incluso desde el aire. La imagen de los viñedos y la cordillera en la aproximación es un recurso único para la promoción de la provincia”, señaló la especialista en marketing turístico Mariana López.

La viralización del video se suma a una tendencia creciente: cada vez más pilotos y aerolíneas comparten experiencias visuales para acercar la aviación al público general. En este caso, la combinación de técnica y paisaje convirtió al aterrizaje en un espectáculo que trascendió lo meramente aeronáutico.

El Aeropuerto Gobernador Francisco Gabrielli, conocido popularmente como El Plumerillo, es la principal puerta de entrada aérea a la provincia. Su ubicación estratégica, rodeada de montañas y viñedos, lo convierte en un escenario particular para las maniobras de aproximación, que requieren precisión y experiencia.

