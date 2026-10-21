Así quedó la calle Yrigoyen en Godoy Cruz: desborde cloacal, cascadas y complicaciones tras la lluvia

Las intensas lluvias agravaron los problemas de un colector cloacal que ya se encontraba deteriorado y provocaron el desborde de líquidos sobre la calzada. El tramo afectado se extiende entre España y 9 de Julio, en el límite entre Godoy Cruz y Ciudad, donde continúan las obras de renovación de la red sanitaria.

La calle Yrigoyen, en el barrio Bombal, quedó cubierta de líquidos cloacales después de las fuertes tormentas que afectaron a Mendoza el pasado martes. El colapso de un colector provocó desbordes a través de las alcantarillas y generó una postal preocupante: el agua contaminada avanzó por la calzada y, en algunos sectores, llegó a formar verdaderas cascadas.

El episodio complicó la circulación y generó preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona, que ya venían afectados por los cortes y las restricciones vinculados a las obras de infraestructura. El sector más comprometido se encuentra entre las calles España y 9 de Julio, en el límite entre Godoy Cruz y la Ciudad de Mendoza.

Por qué colapsó el sistema cloacal en calle Yrigoyen

Según explicaron desde Aguas Mendocinas, el problema se originó por el colapso de un colector cloacal existente que ya presentaba malas condiciones. Precisamente, su estado había motivado la ejecución de una obra para renovar la infraestructura sanitaria del sector.

Las lluvias intensas agravaron el escenario y provocaron el desborde de líquidos cloacales sobre la calle, con inconvenientes para quienes circulan por el lugar y para los frentistas.

El episodio también generó complicaciones en el área donde se desarrollan las tareas de renovación. Mientras los equipos trabajan para contener la contingencia, la calzada permanece afectada y la circulación está restringida por las intervenciones.

Ante la emergencia, los equipos operativos desplegaron maquinaria para intentar resolver la obstrucción y reducir el impacto del desborde.

Entre las tareas previstas se encuentra la utilización de camiones desobstructores para retirar el material que impide el funcionamiento normal del colector. Además, se evalúa implementar un sistema de bombeo que permita realizar un bypass, es decir, una derivación provisoria del flujo cloacal.

Esta maniobra permitiría avanzar con los empalmes necesarios para conectar la nueva infraestructura y recuperar el funcionamiento del sistema.

Cómo avanza la renovación integral de calle Yrigoyen

Pese a la contingencia, las obras en Yrigoyen continúan. El proyecto contempla una renovación integral de las redes de agua y cloacas, incluidas las conexiones terciarias y domiciliarias, además de trabajos sobre la infraestructura vial.

De acuerdo con la información brindada por los responsables de la intervención, el nuevo colector ya fue instalado sobre la margen sur de la calle. Sin embargo, todavía resta realizar un empalme en San Martín y completar la vinculación con el sistema existente en el sector afectado.

La conexión de la nueva red es una etapa clave para avanzar hacia la normalización del servicio y dejar atrás los inconvenientes asociados al colector deteriorado.

Comerciantes y vecinos, afectados por los cortes y los líquidos cloacales

El desborde se suma a las dificultades que atraviesan los comerciantes de la zona debido a las obras y las restricciones al tránsito. Según manifestaron, los cortes ya provocaron una fuerte caída en las ventas, en un sector caracterizado por el movimiento vehicular y comercial.

A las molestias por la circulación limitada se agregaron ahora los líquidos cloacales sobre la calzada, que complican el acceso a los locales y generan preocupación entre quienes viven y trabajan en el lugar.