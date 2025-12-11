Así llegó la nena mendocina luego de la tragedia vial en Chile que se cobró la vida de su abuela

Después de 16 días internada en Chile, Isabella, la nena mendocina de 11 años sobreviviente del trágico accidente vial en San Felipe, fue trasladada al Hospital Notti en un operativo sanitario especial. Su llegada marcó un emotivo reencuentro con su familia

La tarde de este jueves estuvo marcada por una escena profundamente emotiva en el Hospital Pediátrico Humberto Notti. Isabella, la niña mendocina de 11 años que sobrevivió al accidente frontal ocurrido en San Felipe, Chile, finalmente llegó a la provincia después de casi dos semanas de internación y múltiples cirugías. El operativo sanitario se desarrolló bajo un formato similar al que se implementó días atrás para trasladar a su prima Amparo, de 10 años, quien ya se encuentra en sala común y a un paso de recibir el alta. Ambas primas viajaban juntas cuando el vehículo en el que iban, conducido por su Víctor Venturín y su abuela, Mónica Torres, chocó de frente y provocó la muerte de los dos adultos.

Pasadas las 16, la ambulancia chilena que trasladaba a Isabella cruzó la frontera y fue recibida por un equipo médico mendocino, que continuó el viaje hasta el Notti. Sus familiares esperaban desde temprano, con la tensión lógica de quienes llevan dos semanas viviendo entre hospitales, informes médicos y trámites binacionales.

El padre de Isabella, visiblemente conmocionado, relató que la nena fue rescatada inconsciente y con múltiples lesiones internas aquel 25 de noviembre. “Mi hija tuvo un politraumatismo encefalocraneano, fractura de clavícula, lesiones en varios órganos y una fractura de fémur con desplazamiento de rótula. Estuvo muy comprometida”, detalló entre lágrimas, agradeciendo el trato recibido tanto en Chile como en Mendoza.

Y agregó que “todavía no caigo de lo que pasó. Para mí esto ha sido una tragedia, pero también un sueño por cómo la gente se portó con nosotros”.

Amparo, la otra sobreviviente, evoluciona favorablemente

En paralelo, Amparo, la prima de Isabella, continúa recuperándose en el mismo hospital. Su papá confirmó que la niña está estable, en sala común, y completando controles médicos relacionados a una cirugía previa. “Está bien, está fuerte. Le hicieron nuevos estudios y salió todo perfecto. Si todo sigue así, en uno o dos días nos dan el alta”, explicó.

Lucas, el papá de Isabella y padrino de Amparo, contó que la niña de 10 años fue la única que permaneció consciente después del impacto y que recordaba cada detalle. “Amparo gritaba llamando a sus abuelos. Cuando vio sangre en su manito, se desmayó”, relató. Y agregó que, una vez internada, la niña preguntó por su abuela: “Mi hermana le explicó que ahora es un angelito que la va a cuidar. Ella contestó que ya lo sabía”.

Ese testimonio generó uno de los momentos más tensos del traslado: “Tuve que salir de la sala. Hay cosas que uno no puede soportar”, confesó.

Con ambas primas internadas en el Hospital Notti, sus familias coinciden en que lo peor ya pasó. Sin embargo, las niñas deberán atravesar una recuperación prolongada, tanto física como emocional, luego de un accidente que marcó para siempre a toda la familia.