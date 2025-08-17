Así fue el show de Piñón Fijo en El Gran Día

El artista infantil cordobés se sumó a El Gran Día con juegos, risas y el estreno de su nueva canción “Un pato en un barco”.

Desde su casa en Córdoba, Piñón Fijo se sumó a la fiesta con canciones, juegos, cuentos y mucho humor. “Traigo canciones, historias, risas y alguna que otra payasada para que la pasemos de maravilla”, adelantó en un mensaje a todos los chicos y chicas de Mendoza.

Un estreno lleno de alegría

Durante la transmisión, el artista presentó su nueva canción “Un pato en un barco”, un tema pensado para que los más pequeños canten, bailen y jueguen sin parar. La propuesta invita a remar, soplar, agitar las alas y reír con todo el cuerpo al ritmo de un simpático patito que promete convertirse en favorito.

Con su estilo inconfundible, Piñón Fijo reafirma su vínculo con las infancias y se suma a una jornada que también contará con espectáculos de magia, sorteos y shows musicales en vivo.

La historia de Piñón Fijo

Piñón Fijo, cuyo nombre real es Fabián Alberto Gómez, nació en Córdoba en 1965 y se convirtió en uno de los artistas infantiles más reconocidos de Argentina. Su personaje, creado en los años 80, mezcla música, humor y clown, logrando un estilo único que lo hizo trascender generaciones.

Su popularidad creció en la década de 1990 con programas de televisión y giras por todo el país, consolidándose como un ícono de la infancia. Entre sus canciones más recordadas se encuentran “Chu chu ua”, “La gallina turuleca”, “Chucu chucu” y muchas otras que forman parte del cancionero infantil argentino.

A lo largo de su carrera, Piñón Fijo no solo se destacó en escenarios y televisión, sino que también grabó discos, realizó espectáculos teatrales y llevó su arte a miles de familias dentro y fuera de Argentina.