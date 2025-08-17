Así fue El Gran Día: magia, música y más de tres millones de pesos en premios

Mendoza celebró El Gran Día con magia, música y premios con la participación de Piñón Fijo, el Mago Matus y la Academia musical Yo Soy.

Mendoza vivió una jornada única con El Gran Día, la celebración que Canal 9 Televida organiza cada año para homenajear a la niñez.

Desde las 16 horas, las familias mendocinas pudieron disfrutar de shows en vivo, transmisiones especiales desde los estudios del canal y móviles en distintos puntos de la ciudad, como el Parque Central y el Parque San Vicente.

Entre los artistas que hicieron especial la jornada se destacaron Piñón Fijo, el Mago Matus y la Academia de Comedia Musical Yo Soy, quienes ofrecieron un espectáculo lleno de risas, música y magia. Además, se repartieron más de tres millones de pesos en premios, con sorteos de bicicletas, entradas de cine, juguetes y kits de festejo que mantuvieron a los chicos atentos durante toda la tarde.

Piñón Fijo: risas y nuevas canciones

Desde su hogar en Córdoba, Piñón Fijo se sumó a la fiesta con canciones, juegos, cuentos y su característico humor. “Traigo canciones, historias y alguna que otra payasada para que la pasemos de maravilla”, aseguró en un mensaje dirigido a los niños y niñas de Mendoza.

Durante la transmisión, el artista presentó su nueva canción “Un pato en un barco”, un tema pensado para que los más pequeños canten, bailen y jueguen sin parar. Con este estreno, Piñón Fijo reafirma su vínculo con la infancia y su compromiso con jornadas que combinan diversión y entretenimiento familiar.

Academia Yo Soy: música y danza para todos

Uno de los momentos más celebrados de la jornada fue la presentación de la Academia de Comedia Musical Yo Soy, que llevó al escenario de la Nave Cultural un repertorio con sus mejores canciones y coreografías.

El público llenó la sala y acompañó cada número con entusiasmo, disfrutando de personajes entrañables y de la participación especial del Ballet de la Ciudad de Mendoza, que sumó danza y color a la celebración, logrando un espectáculo emocionante tanto para chicos como para grandes.

Magia en pleno centro cordobés: Mago Matus sorprende a todos

Desde Córdoba, el reconocido Mago Matus deslumbró con su espectáculo Slicer, realizado a plena luz del día en el centro de Córdoba. Los espectadores quedaron impactados con ilusiones que combinan creatividad, riesgo y espectáculo, incluyendo la aparición de Robotina, un personaje híbrido entre robot y humano que recorrió las calles.

Gracias a la transmisión en vivo por Canal 9 Televida, mendocinos y cordobeses pudieron disfrutar simultáneamente del show.