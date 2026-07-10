Así estará el tiempo: jornada agradable en Mendoza, con descenso de la temperatura y alerta de nevadas en la cordillera

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alerta amarilla y naranja por nevadas en sectores cordilleranos, mientras que en el llano se esperan temperaturas entre 4 °C y 15 °C con nubosidad variable.

La jornada de este viernes en Mendoza se presenta con condiciones agradables en el llano, aunque marcada por alertas meteorológicas en la cordillera. La temperatura mínima será de 4 °C y se espera una máxima de 15 °C, con cielo parcialmente nublado y humedad en torno al 65 %.

En el sur provincial, Malargüe registró lloviznas durante la jornada anterior y continúa con precipitaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alerta amarilla para la cordillera central y norte, y alerta naranja para la cordillera de Malargüe, donde las nevadas son intensas y obligaron al cierre del Paso Internacional.

Durante el día, la evolución será la siguiente: hacia media mañana la temperatura rondará los 10 °C, en horas de la tarde alcanzará los 15 °C y por la noche descenderá a 8 °C, siempre con nubosidad variable.

En alta montaña se prevé cielo cubierto con nevadas persistentes, por lo que se recomienda máxima precaución en rutas y caminos de montaña.

El sol salió a las 8:37 y se ocultará a las 18:44, mientras que la luna transita su fase de cuarto menguante. Con estas condiciones, el fin de semana se anticipa con tendencia a un descenso de la temperatura y continuidad de las precipitaciones en el sur mendocino.