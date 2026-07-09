Así estará el tiempo en Mendoza durante el feriado: temperaturas agradables y nieve en la cordillera

El pronóstico anticipa jornadas estables en el llano, con máximas de hasta 18°C, mientras que en la cordillera persistirán las nevadas y el viento Oeste. Recomiendan precaución a quienes viajen hacia Alta Montaña.

Mientras muchos mendocinos y turistas aprovechan el fin de semana XL para descansar o recorrer distintos destinos de la provincia, el pronóstico del tiempo en Mendoza trae buenas noticias para quienes permanecerán en el llano, aunque también mantiene una advertencia para quienes tengan previsto viajar hacia la cordillera. De acuerdo con el informe oficial de Defensa Civil, durante los próximos días continuarán las nevadas en alta montaña, acompañadas por la presencia de viento Oeste, una condición que podría afectar la circulación sobre el Paso Cristo Redentor.

Cómo estará el tiempo este jueves en Mendoza

Para este jueves 9 de julio, el pronóstico indica una jornada con cielo parcialmente nublado, escasa variación de la temperatura y condiciones agradables en el área metropolitana.

Se espera una temperatura máxima de 18°C y una mínima de 5°C, con vientos moderados del sector sur. En tanto, sobre la cordillera de Mendoza continuarán las nevadas de distinta intensidad, especialmente en los sectores Central y Sur.

Desde Defensa Civil reiteraron que el viento Oeste seguirá presente en toda la zona cordillerana, por lo que aconsejaron mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender viajes hacia la montaña.

Pronóstico para el fin de semana XL en Mendoza

Viernes 10 de julio

El ingreso de aire más frío provocará un leve descenso térmico. La jornada estará parcialmente nublada, con una máxima de 15°C y una mínima de 4°C. Además, persistirán las nevadas en la cordillera y también podrían registrarse precipitaciones níveas en sectores de Malargüe.

Sábado 11 de julio

El sábado llegará con un pequeño repunte de la temperatura. El cielo permanecerá parcialmente nublado, con una máxima de 17°C y una mínima de 3°C. Las nevadas en alta montaña continuarán durante toda la jornada.

Domingo 12 de julio

El último día del fin de semana largo tendrá mayor presencia de nubosidad, aunque sin cambios importantes en las temperaturas. Se espera una máxima de 15°C, una mínima de 3°C y vientos leves del sudeste. En la cordillera continuará el cielo parcialmente nublado.