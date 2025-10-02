Así es la plataforma que habilitó la DGE para que los padres denuncien cuando los maestros falten

La Dirección General de Escuelas (DGE) lanzó una herramienta en el sistema GEM–Padres que permite a las familias notificar la ausencia de docentes. Mientras algunos padres apoyan la medida como un control extra, desde el SUTE advierten que puede generar conflictos con la comunidad escolar y duplicar funciones que ya cumplen los directivos.

La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza puso en marcha una nueva herramienta digital que generó debate entre padres, docentes y el sindicato del SUTE. Se trata de un botón dentro del sistema GEM–Padres, que permite a las familias reportar la ausencia de un docente frente al curso.

La medida despertó opiniones divididas. Mientras muchos padres la consideran una alternativa válida para mejorar el control, desde el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) aseguran que puede provocar conflictos y atenta contra las funciones de los directivos escolares.

El botón ya se encuentra disponible a través de la plataforma GEI PAD, donde los padres pueden hacer un seguimiento de las trayectorias de sus hijos, ahora pueden “notificar” en el sistema si una docente no asistió a dar clases.

Qué opinan los padres

En un relevamiento realizado en distintas escuelas, varios padres valoraron la iniciativa y apuntaron que es bueno tener un control más. “Es una buena idea para estar más en contacto con la escuela y saber si los chicos tienen clases o no”, señaló una madre. “Si el docente falta con justificación, no debería ser un problema”, opinó otro padre.

Sin embargo, también hubo voces críticas. Algunos sostuvieron que el control de la asistencia debe ser una tarea de los directivos y no de las familias: “Los padres estamos para educar en casa. Que un papá tenga que vigilar si el docente asistió o no, no corresponde”.

La postura del SUTE

La secretaria general del sindicato, Carina Sedano, fue contundente: “Lo primero que quieren hacer es enemistarnos con la comunidad. Es innecesario darle esa función a los padres, cuando ya existen mecanismos internos para controlar la asistencia”.

Sedano recordó que las escuelas cuentan con libros de firma, planillas de asistencia y el propio sistema GEM para registrar la presencia de cada trabajador. “Nos da impotencia que desconfíen de la tarea eficiente que realizan los equipos directivos”, agregó.

Según la DGE, la herramienta busca transparentar la asistencia docente y dar respuesta a reclamos de familias que no siempre eran informadas de las ausencias. Sin embargo, desde el SUTE sospechan que también existe una intención de evitar encubrimientos internos que permitirían a algunos docentes conservar el ítem aula aun sin dictar clases.