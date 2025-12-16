Así es el nuevo centro de monitoreo en Mendoza que identificará a malvivientes con reconocimiento facial

Con la incorporación de cámaras de reconocimiento facial y un sistema de monitoreo integral, Luján de Cuyo fortalece su seguridad. El nuevo centro de monitoreo se suma al esquema provincial y promete optimizar la respuesta ante emergencias y delitos.

El Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, inauguró la ampliación del Centro de Monitoreo Integrado de Luján de Cuyo, que incorpora tecnología de punta y un sistema de reconocimiento facial con inteligencia artificial. Acompañado por el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, Cornejo destacó que la ampliación no solo refuerza la vigilancia local, sino que también la conecta al sistema provincial, beneficiando tanto a la comunidad como a las fuerzas de seguridad.

Las nuevas instalaciones, ahora equipadas con cámaras de reconocimiento facial, permiten identificar en tiempo real a personas con pedidos judiciales vigentes, generando alertas automáticas para una intervención policial más eficiente.

“Este es un avance muy importante para Luján de Cuyo y toda Mendoza. La incorporación de inteligencia artificial optimiza la seguridad y permite coordinar rápidamente la intervención de las fuerzas de seguridad”, comentó el Gobernador. El reconocimiento facial ya había sido probado con éxito en la Ciudad de Mendoza, donde permitió detectar a una persona con un pedido judicial vigente.

El nuevo centro de monitoreo integra las cámaras de seguridad del municipio, las alarmas comunitarias y el sistema 911 en un único espacio operativo. Esta sinergia entre la tecnología y el personal municipal y policial permite una respuesta inmediata a incidentes, optimizando la vigilancia en tiempo real. Además, más de 128 barrios de Luján de Cuyo están conectados al sistema de alarma comunitaria, permitiendo que más de 10.000 viviendas puedan alertar directamente al centro de monitoreo mediante un botón en sus teléfonos móviles.

Este sistema también ha incorporado cámaras personales Voicam para los agentes de tránsito, lo que asegura la grabación de cualquier incidente en el que estén involucrados. Esta tecnología de última generación permite que los agentes tengan acceso a información en tiempo real, mejorando la coordinación y la eficiencia de las intervenciones.

El uso del reconocimiento facial no es una novedad en la región. La experiencia piloto implementada en la Ciudad de Mendoza ya ha mostrado resultados positivos, con la detección automática de delincuentes y una mejora sustancial en la seguridad pública. En Luján de Cuyo, este avance tecnológico se incorpora al sistema provincial de monitoreo, que ya cuenta con 14 centros de monitoreo, 8 de los cuales están directamente conectados al Centro Estratégico de Operaciones.

“Es un cambio profundo en la seguridad de la provincia. Con más cámaras y un sistema de monitoreo más eficiente, logramos vigilancia constante y mayor prevención”, destacó Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo.