Asalto armado en una joyería del centro: tres delincuentes redujeron a las empleadas y escaparon en una camioneta

Tres delincuentes armados irrumpieron cuando la propietaria abría el local junto a su madre y una empleada, las redujeron y escaparon con joyas en una camioneta Fiat Toro roja; la Policía investiga el hecho.

Un violento robo ocurrió este martes por la mañana en una joyería ubicada en pleno centro de Mendoza, cuando tres delincuentes armados ingresaron al local, redujeron a las mujeres que se encontraban en el interior y escaparon con joyas y otros elementos de valor.

El hecho se registró alrededor de las 8.39 en la joyería Prestige, situada en calle San Martín 1509. Según informaron fuentes policiales, personal que realizaba patrullajes fue desplazado por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) tras un llamado que alertaba sobre un robo en el comercio.

Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a la propietaria del local, quien relató que estaba abriendo el negocio junto a su madre y una empleada, cuando irrumpieron tres hombres armados con el rostro cubierto.

De acuerdo con su testimonio, uno de los asaltantes se dirigió directamente a sustraer joyas y distintos elementos del comercio, mientras que los otros dos redujeron a las tres mujeres y las llevaron hacia el fondo del local para evitar que pidieran ayuda.

Tras concretar el robo, los delincuentes escaparon del lugar. Una testigo que presenció la huida logró observar la patente del vehículo utilizado para la fuga: una Fiat Toro de color rojo, que se retiró por calle Entre Ríos.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Capital, que dispuso las medidas investigativas correspondientes. En el lugar trabajó personal de Policía Científica para el relevamiento de pruebas, mientras que efectivos de la Unidad Investigativa iniciaron tareas para identificar a los autores del asalto y dar con la camioneta utilizada en la fuga.