Artesanías, gastronomía y mucho más: la feria gratuita e inclusiva que no te podes perder este finde

La cuarta edición de la feria “Vinculate con tu emprendimiento” reunirá este sábado a emprendedores acompañados por la Fundación Vinculat, en una jornada pensada para impulsar proyectos propios, fortalecer la independencia económica y promover la participación comunitaria de personas con discapacidad.

El encuentro se realizará el 13 de diciembre, de 10 a 15, en la sede de la fundación en Luzuriaga (Sarmiento 2500 y Gobernador Gabrielli). Allí, los emprendedores y sus acompañantes terapéuticos compartirán con el público el trabajo que desarrollan durante el año en distintos talleres y espacios de formación.

Quienes se acerquen podrán encontrar una gran variedad de propuestas: que va desde jugos frescos, flores de tela, frutos secos, bijouterie artesanal, tejidos, arte en tela, oferta gastronómica, cerámica, carpintería y mobiliario, entre otras producciones elaboradas con dedicación y oficio.

La feria busca consolidarse como un espacio donde la inclusión se practica en la vida cotidiana: cada emprendedor puede mostrar lo que hace, relacionarse con la comunidad y generar ingresos a partir de su propio trabajo. La iniciativa apunta a avanzar hacia mayores niveles de autonomía y tome decisiones sobre su propio proyecto.

Desde Vinculat buscan ofrecer herramientas concretas para que las personas con discapacidad puedan desarrollar habilidades, construir independencia. Además celebrar sus logros en un entorno que respeta sus tiempos y procesos.

Invitamos a todos los mendocinos a participar, acompañar a los emprendedores y ser parte de una jornada donde la creatividad, el encuentro y la igualdad de oportunidades se vuelven protagonistas.