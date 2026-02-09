Armas, motores y bicicletas: cómo fue el operativo en los barrios Olivares y Flores

Nueve personas fueron detenidas tras una serie de allanamientos simultáneos en los barrios Olivares y Flores, donde la Policía de Mendoza secuestró bicicletas robadas, autopartes, motores con pedido y armas de fuego vinculadas a distintos hechos delictivos.

Un megaoperativo policial desplegado durante la madrugada y la mañana de este lunes en los barrios Olivares y Flores terminó con al menos nueve personas detenidas y el secuestro de una importante cantidad de elementos vinculados a distintos hechos delictivos.

El procedimiento fue encabezado por la Policía de Mendoza e incluyó múltiples allanamientos simultáneos en viviendas señaladas como puntos de operación de bandas delictivas que venían generando una fuerte preocupación entre los vecinos de la zona. Según informaron fuentes oficiales, los sospechosos estarían relacionados con asaltos a ciclistas y con ataques violentos contra unidades del transporte público registrados en el último tiempo.

Durante las tareas policiales, los efectivos lograron recuperar varias bicicletas denunciadas como robadas, dos de ellas de alto valor, además de autopartes y motores pertenecientes a vehículos sustraídos que tenían pedido de secuestro. También se incautaron armas de fuego, un elemento que agravaría la situación procesal de algunos de los detenidos.

La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, destacó el alcance del operativo y remarcó el criterio de intervención adoptado. “Fuimos a buscar a los delincuentes a los lugares donde operaban y generaban inseguridad a los vecinos”, expresó a través de un mensaje publicado en la red social X, donde además subrayó la importancia de este tipo de acciones focalizadas.

Desde el Ministerio de Seguridad se indicó que dos de los aprehendidos contaban con causas judiciales pendientes, situación que ya fue puesta en conocimiento de la Justicia. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas en el marco de estos hechos.